Ministros de Defensa europeos sopesan crear "muro de drones" ante aumento de violaciones aéreas

Los ministros de defensa de países europeos con fronteras cercanas a Rusia y Ucrania mantuvieron conversaciones el viernes sobre la construcción de un "muro de drones" para cubrir las brechas en sus defensas tras varias violaciones del espacio aéreo.

Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia han estado trabajando en un proyecto de muro de drones, pero en marzo, la rama ejecutiva de la Unión Europea rechazó una solicitud conjunta de Estonia y Lituania para obtener fondos para establecer uno.

Desde entonces, las fronteras de Europa han sido cada vez más puestas a prueba por drones no autorizados. Rusia ha sido culpada por algunos de los incidentes, pero niega que se haya hecho algo a propósito o que haya jugado un papel en ellos.

El 10 de septiembre, aviones de la OTAN se movilizaron para derribar varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco, en una respuesta costosa a una amenaza relativamente barata. Los aeropuertos en Dinamarca fueron cerrados temporalmente esta semana luego que se volaran drones cerca.

El comisionado de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, presidió las conversaciones del viernes. La reunión, a través de videoconferencia, incluyó a esos países más funcionarios de Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Rumania y Eslovaquia, junto con representantes de Ucrania y la OTAN.

El objetivo es establecer qué equipo tienen esos países para contrarrestar las intrusiones de drones, qué más podrían necesitar para cubrir cualquier brecha a lo largo del flanco oriental de la OTAN, y que Kubilius determine dónde se podrían encontrar fondos de la UE para ayudar en el esfuerzo.

El enfoque está en mejorar la detección y el seguimiento de drones pequeños y difíciles de detectar, y en idear una forma conjunta de responder a cualquier intrusión. Los mandatarios de la UE discutirán las conclusiones de la reunión en una cumbre en Copenhague el miércoles.

Aunque el esfuerzo se centrará inicialmente en el flanco oriental más cercano a Rusia y Ucrania, la comisión espera que la iniciativa sea adoptada por otros países del bloque de 27 naciones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a principios de este mes que Europa "debe atender el llamado de nuestros amigos bálticos y construir un muro de drones".

"Esto no es una ambición abstracta. Es la base de una defensa creíble", indicó von der Leyen a los legisladores de la UE.

Debería ser, afirmó, "una capacidad europea desarrollada conjuntamente, desplegada conjuntamente y sostenida conjuntamente, que pueda responder en tiempo real. Una que no deje ambigüedad en cuanto a nuestras intenciones. Europa defenderá cada centímetro de su territorio".

Von der Leyen detalló que se destinarán 6.000 millones de euros (7.000 millones de dólares) para establecer una alianza de drones con Ucrania, cuyas fuerzas armadas están utilizando los vehículos aéreos no tripulados para infligir alrededor de dos tercios de todas las pérdidas de equipo militar sufridas por las fuerzas rusas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.