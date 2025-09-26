Corte británica desestima cargo vinculado al terrorismo contra miembro de grupo de hip-hop Kneecap

Un tribunal de Londres desestimó el viernes un cargo relacionado con terrorismo contra un miembro del grupo de hip-hop en irlandés Kneecap.

El rapero Mo Chara, cuyo nombre real es Liam Óg Ó hAnnaidh, había sido acusado de un único cargo por ondear una bandera del grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, proscrito en Reino Unido como organización terrorista, durante un concierto en Londres el año pasado.

El magistrado principal del Tribunal de la Corona de Woolwich dijo el viernes que el caso debía desestimarse debido a un error técnico en la forma en que se presentó el cargo contra el rapero.

Kneecap sido criticado por declaraciones políticas que parecen glorificar a grupos insurgentes como Hamás y Hezbollah. Hungría y Canadá había vetado antes al grupo.

Kneecap ha acusado a los críticos de intentar silenciar a la banda debido a su apoyo a la causa palestina durante la guerra en Gaza. Los raperos dicen que no apoyan a Hezbollah ni a Hamás ni condonan la violencia.

