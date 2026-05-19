Detienen al hijo del fundador de Mango sospechado de haber matado a su padre durante una excursión

Jonathan Andic, hijo del multimillonario fundador de Mango, Isak Andic, fue arrestado dos años después de la muerte de su padre, quien falleció tras caer desde un acantilado durante una excursión.

El empresario, de 45 años, fue detenido el martes bajo sospecha de homicidio y compareció esposado ante un tribunal en Martorell, una localidad cercana a Barcelona.

Isak Andic, fundador de la reconocida marca española de moda, murió a los 71 años luego de caer desde más de 100 metros de altura mientras realizaba senderismo junto a familiares en la zona de las cuevas de Montserrat, cerca de Barcelona, en diciembre de 2024.

“Puedo confirmar la detención de Jonathan Andic como sospechoso del homicidio de su padre, Isak Andic”, declaró un portavoz de los Mossos d’Esquadra, la policía regional catalana.

open image in gallery Agentes de la policía regional catalana escoltan a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic —fundador de la marca española Mango—, a su llegada a un tribunal en Martorell, cerca de Barcelona, tras su arresto el 19 de mayo de 2026 ( AFP/Getty )

Tras ser escoltado por la policía hasta el tribunal, Jonathan Andic respondió durante casi una hora a las preguntas del juez en una audiencia a puertas cerradas. Posteriormente, quedó en libertad bajo fianza, fijada en un millón de euros.

Según fuentes judiciales citadas por La Vanguardia, el testimonio del empresario habría presentado varias contradicciones. Entre ellas, diferencias sobre el lugar exacto donde se encontraba cuando su padre cayó, dónde había estacionado el vehículo durante la excursión y si tomó fotografías durante la caminata.

En el momento de la tragedia, medios españoles informaron que Isak Andic cayó por un barranco mientras hacía senderismo en una zona de la sierra de Montserrat, cerca de Barcelona.

Jonathan Andic se encontraba junto a él cuando ocurrió el accidente. Tras la caída, se desplegó un importante operativo de emergencia con helicópteros y equipos de rescate, aunque el fundador de Mango murió en el lugar debido a las múltiples heridas sufridas.

Este martes, la familia Andic difundió un comunicado en el que señaló: “Jonathan Andic compareció ante el tribunal en relación con el accidente ocurrido el 14 de diciembre de 2024”.

“Por el momento no podemos ofrecer más detalles debido a la confidencialidad judicial del caso. Nuestra colaboración ha sido y seguirá siendo total”, añadieron.

Isak Andic, empresario de origen turco y considerado durante años uno de los grandes rivales de Amancio Ortega, fundador de Zara, creó Mango junto a su hermano Nahman en Barcelona en 1984.

open image in gallery Isak Andic (izquierda), Kate Moss y Terry Richardson durante el lanzamiento de una colección de Mango en París en 2011 ( Getty )

Actualmente, Mango cuenta con cerca de 3.000 tiendas distribuidas en 120 países. Al momento de su muerte, Isak Andic se desempeñaba como presidente no ejecutivo de la compañía y poseía una fortuna estimada en 4.500 millones de dólares, según Forbes.

El empresario fue una figura clave en la expansión internacional de la marca y apostó por fortalecer su imagen con campañas protagonizadas por modelos de renombre como Kate Moss, Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Kendall Jenner.

Entre sus amistades más cercanas figuraba incluso la reina Letizia de España, quien le dedicó un homenaje público tras su fallecimiento.

Desde el inicio de la investigación, Jonathan Andic negó cualquier responsabilidad en la muerte de su padre y sostuvo que se trató de una caída accidental mientras realizaban senderismo juntos en una zona turística muy concurrida.

De hecho, la primera investigación sobre la muerte del fundador de Mango había sido cerrada en enero de 2025, luego de que un juez concluyera que no existían pruebas de irregularidades.

open image in gallery Andic murió tras caer más de 100 metros mientras hacía senderismo en cuevas cerca de Barcelona ( AP )

Sin embargo, tiempo después el caso fue reabierto y la policía comenzó a analizar los teléfonos móviles de Jonathan Andic y de sus hermanas, Judith y Sarah Andic.

El año pasado, la familia ya había salido a respaldar a Jonathan luego de que distintos medios locales informaran que estaba siendo investigado.

En un comunicado, los Andic aseguraron que continuarían “colaborando con las autoridades competentes, como lo han hecho desde el inicio”, y expresaron su confianza en que el proceso “demostrará la inocencia de Jonathan Andic lo antes posible”.

Tras la muerte de su padre, Jonathan fue nombrado vicepresidente del consejo de administración de Mango y presidente de su sociedad matriz, MNG.

open image in gallery Actualmente, la cadena opera en casi 3.000 tiendas distribuidas en 120 países ( AFP/Getty )

Sus hermanas, Judith y Sarah Andic, también asumieron cargos como vicepresidentas de MNG. Además, tras la muerte del fundador de Mango, el director ejecutivo Toni Ruiz pasó a presidir el consejo de administración de la compañía.

En ese momento, Ruiz aseguró que la desaparición de Andic dejaba “un enorme vacío”, aunque destacó que su legado seguiría presente dentro de la empresa.

“Todos nosotros somos, de alguna manera, parte de su legado y prueba de todo lo que logró”, afirmó.

“Ahora nos corresponde a nosotros garantizar que Mango continúe siendo el proyecto que Isak imaginó y del que se sentiría orgulloso. Ese será el mejor homenaje que podamos hacerle”, añadió.

Traducción de Leticia Zampedri