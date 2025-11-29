Suecia promete actuar contra la venta online de muñecas sexuales con apariencia infantil

El gobierno sueco prometió el viernes luchar contra la venta por internet de muñecas sexuales con apariencia infantil después de que se reportaron casos en el país.

“Creo que reacciono en nombre de todos los padres cuando digo que, como madre, realmente se te rompe el corazón al ver estas imágenes y fotos de estas muñecas”, dijo a The Associated Press Camilla Waltersson Grönvall, ministra de Servicios Sociales de Suecia.

El gobierno quiere “asegurarse de que estos productos no puedan ser vendidos ni comprados en ningún lugar”, afirmó.

La funcionaria comentó después de una reunión que el gobierno convocó el viernes “en respuesta a varios casos notables de empresas de comercio electrónico que venden muñecas sexuales con apariencia infantil”, según un comunicado de su ministerio. Participaron grupos de protección infantil, vendedores en línea y agencias gubernamentales.

Las plataformas describieron las medidas que están tomando para asegurarse de que este tipo de productos ya no se vendan en línea, dijo Waltersson Grönvall.

Cuando se le preguntó si el ministerio considera que esas medidas son suficientes, Waltersson Grönvall expresó: “He sido muy clara en que seguiremos esto muy de cerca y no dudaremos en tomar más medidas, lo que podría implicar una legislación adicional si se considera necesario”.

Dijo que el gobierno estaba preparando una estrategia para proteger a los niños de la violencia, que incluía pasos para prevenir el abuso sexual y por internet.

La venta en línea de dichas muñecas en Suecia llamó la atención del público después de que el grupo de protección infantil ChildX presentó un informe policial contra Amazon y otras plataformas de comercio electrónico a principios de este mes por la venta de muñecas sexuales con una clara apariencia infantil.

“Los productos, de aproximadamente un metro de longitud, a menudo están vestidos con uniformes escolares y se comercializan en un contexto sexualizado”, denunció el grupo. “La legislación sueca prohíbe el material que retrata a los niños de manera sexualizada. La venta o distribución de muñecas sexuales con apariencia infantil realista puede, por lo tanto, caer bajo disposiciones penales relacionadas con la explotación sexual infantil”.

Ida Östensson, secretaria general de ChildX, dijo a la AP, que “nuestra denuncia policial contra Amazon y otros sitios por vender muñecas sexuales con apariencia infantil, junto con la defensa pública, llevó a la eliminación de estos listados en Amazon”.

“Estamos dando este paso porque estos productos están diseñados para sexualizar a los niños”, agregó Östensson. “Su venta y comercialización abierta alimentan una cultura que normaliza el abuso sexual de niños. Esto es inaceptable. Los niños nunca deben ser mercantilizados con fines sexuales”.

Amazon dijo en un comunicado escrito enviado a la AP después de la reunión del viernes que “proteger a los niños y adolescentes es una prioridad para nosotros y damos la bienvenida a esta oportunidad de fortalecer la colaboración con las autoridades públicas y las ONG en este importante asunto”.

La compañía aseguró tener “políticas y directrices estrictas en el segmento de productos para adultos y siempre hemos prohibido estrictamente la pornografía infantil”. Agregó que tiene “políticas claras y estrictas que prohíben la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, que todos los vendedores de terceros en nuestra tienda deben seguir”.

En noviembre, Francia suspendió el acceso a Shein hasta que demuestre que su contenido se ajusta a la ley francesa, después de que las autoridades encontraron armas ilegales y muñecas sexuales con apariencia infantil a la venta en el sitio web del gigante de la moda rápida.

_____

Claudia Ciobanu informó desde Varsovia, Polonia.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.