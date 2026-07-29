Máximo tribunal de Italia respalda solicitud de ciudadanía de descendientes de emigrantes italianos

El máximo tribunal de Italia dictaminó que los niños nacidos con ciudadanía italiana no la pierden automáticamente cuando uno de sus padres se convierte posteriormente en ciudadano de otro país, una decisión que se prevé refuerce las solicitudes de ciudadanía por descendencia presentadas por descendientes de emigrantes italianos en todo el mundo.

El fallo pone fin a una prolongada disputa jurídica conocida como el “problema menor” que, según expertos, ha afectado a miles de casos de ciudadanía basada en la ascendencia relacionados con familias que dejaron Italia a finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX.

El fallo —con fecha del domingo, pero publicado el miércoles— fue emitido por el panel de mayor nivel del Tribunal de Casación para la resolución de interpretaciones jurídicas contradictorias.

En el centro de la disputa estaba si los niños perdían automáticamente la ciudadanía italiana cuando un progenitor italiano adquiría posteriormente una nacionalidad extranjera mientras los hijos aún eran menores de edad.

De acuerdo con una interpretación restrictiva adoptada en una serie de decisiones judiciales a partir de 2023, muchas solicitudes de generaciones posteriores fueron rechazadas porque las autoridades consideraron que la línea de transmisión de la ciudadanía se había interrumpido.

Qué decidió el tribunal

En su nuevo fallo, el tribunal señaló que, de acuerdo con las leyes históricas de ciudadanía de Italia, los niños que ya eran ciudadanos italianos por nacimiento bajo el principio de “iure sanguinis” —ciudadanía por línea de sangre— no perdían automáticamente la ciudadanía italiana cuando uno de sus padres se convertía en ciudadano de otro país.

La corte aclaró que los niños nacidos en países que otorgan automáticamente la ciudadanía al nacer —incluido Estados Unidos— conservaron su ciudadanía italiana incluso si sus padres se naturalizaron allí posteriormente. Debido a que seguían siendo ciudadanos italianos, podían transmitir esa ciudadanía a las generaciones siguientes.

El fallo supone un giro respecto a la práctica reciente

El abogado Marco Mellone, quien representó a solicitantes en el caso, explicó que el fallo revirtió una interpretación restrictiva que había bloqueado solicitudes de ciudadanía en los últimos años, muchas de ciudadanos de Estados Unidos.

“El Tribunal Supremo de Casación ha cambiado completamente de postura y ha rectificado, confirmando que todas estas familias italoestadounidenses —y, más en general, familias en todos los países donde existía esta situación— recuperan el derecho a la ciudadanía italiana por descendencia”, le dijo Mellone a The Associated Press.

Qué significa la decisión para las personas de ascendencia italiana

La decisión podría tener amplias implicaciones para los descendientes de emigrantes italianos, en particular en América del Norte y del Sur, donde grandes comunidades de la diáspora italiana mantienen vínculos ancestrales con Italia. Mellone estimó que varios cientos de miles de familias podrían haberse visto afectadas por la interpretación restrictiva adoptada en años recientes.

Expertos jurídicos señalan que es probable que la sentencia fortalezca la posición de los solicitantes cuyas reclamaciones fueron rechazadas únicamente con base en el “problema menor”, y ofrezca orientación autorizada a los jueces que tramitan casos pendientes. El fallo también podría influir en la manera en que las autoridades administrativas italianas y los consulados evalúan futuras solicitudes de ciudadanía.

Sigue sin estar claro si el Ministerio del Interior y los consulados italianos ajustarán formalmente sus prácticas para reflejar la interpretación del tribunal. Sin embargo, las decisiones emitidas por el panel —conocido como las “Sezioni Unite”, o Secciones Unidas— tienen un peso particular porque su objetivo es resolver interpretaciones contradictorias de la ley.

Mellone señaló que “no hay nadie por encima” del panel, que sólo en muy contadas ocasiones ha revocado decisiones.

El fallo llega en un momento en que Italia enfrenta una demanda creciente de ciudadanía por descendencia, y disputas jurídicas sobre el alcance de los derechos de ciudadanía basados en la ascendencia.

Por separado, una ley impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, que restringe la transmisión de la ciudadanía a través de generaciones más lejanas, fue remitida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se prevé que el próximo año se lleven a cabo audiencias al respecto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.