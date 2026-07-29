Cientos de migrantes marroquíes llegan a nado hasta el territorio español de Ceuta

Cientos de migrantes llegan a nado desde Marruecos hacia el diminuto territorio español de Ceuta, en el extremo norte del país, desbordando la seguridad fronteriza, informaron las autoridades locales el miércoles.

Aunque el buen tiempo suele provocar un aumento de los cruces migratorios por mar en verano, las autoridades de Ceuta señalaron que la cifra actual de personas que llegan a nado es inusual.

“En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima, más de 1500 migrantes entre adultos y menores” declaró a los periodistas Juan Jesús Vivas, presidente del gobierno de Ceuta. “Los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados.”

Vivas indicó que, anteriormente, varios migrantes murieron en el intento, y que en el último año se avistaron 60 cuerpos en el mar.

El Ministerio del Interior de España, que supervisa las fronteras y registra la migración irregular, no confirmó el número de cruces ni precisó cuántos migrantes habían llegado nadando al territorio. Remitió a los periodistas a su informe bimestral de migración, cuya próxima publicación está prevista para el 3 de agosto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció en una entrevista con el canal de televisión español laSexta que “Es una situación extraordinaria, excepcional, que estamos enfrentando... con los medios que ya tenemos de una forma permanente allí dispuestos”

La Guardia Civil de España, los servicios de Salvamento Marítimo e incluso la Cruz Roja han utilizado embarcaciones para recoger a los nadadores antes de trasladarlos a Ceuta. Cientos de migrantes duermen ahora fuera de un centro de acogida que ya está por encima de su capacidad.

Quienes intentan el cruce son principalmente marroquíes, junto con un pequeño número de argelinos que habían vivido en Marruecos mientras trataban de migrar a Europa, según activistas en Marruecos y Ceuta.

No se sabe qué motivó a tantos migrantes a nadar hasta la pequeña región española.

Vivas lamentó una sentencia del Tribunal Supremo de España que, a principios de este mes, estableció que los migrantes que llegan por mar no pueden ser devueltos de inmediato al otro lado de la frontera sin el debido proceso, a diferencia de quienes entran en España por tierra, por ejemplo, trepando la valla fronteriza.

Pero algunos activistas, entre ellos Omar Naji, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en el este de Marruecos, expresaron dudas de que la sentencia fuera la causa del aumento. La mayoría de los marroquíes no habría estado al tanto de ese tipo de decisiones legales, afirmó.

El momento del cruce, ocurrido después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reuniera con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, la semana pasada, recordó a Naji la crisis fronteriza de mayo de 2021, cuando más de 8.000 migrantes entraron en Ceuta en apenas dos días.

En aquel momento, se acusó a Marruecos de relajar los controles fronterizos y permitir que los migrantes cruzaran hacia el enclave después de que España permitiera que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, recibiera tratamiento médico en un hospital español, lo que desencadenó una crisis diplomática entre Rabat y Madrid. El Frente Polisario, partidario de la independencia, sostiene desde hace décadas que es el representante legítimo del pueblo saharaui indígena del territorio disputado de Sáhara Occidental.

El miércoles, el ministro del Interior de España elogió a las autoridades marroquíes y afirmó que estaban cooperando y que las relaciones con el reino “son absolutamente cercanas y basadas en la lealtad”.

“Están, ellos también, limitando las salidas irregulares”, declaró a laSexta.

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El periodista de la AP Akram Oubachir en Casablanca, Marruecos, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.