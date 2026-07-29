Suben los precios del petróleo y el Dow cae más de 1.100 puntos por desplome de acciones de IA

Los precios del petróleo volvieron a dispararse el miércoles, mientras que la caída de acciones tecnológicas arrastró a Wall Street en medio de incertidumbre sobre lo que hará la Reserva Federal para controlar la inflación.

El índice S&P 500 bajó 1,5% tras oscilar con fuerza en la última hora de operaciones. El promedio industrial Dow Jones cayó 1.153 puntos, o 2,2%, y el compuesto Nasdaq se desplomó 1,7% para quedar 9,8% por debajo de su récord establecido el mes pasado.

La actividad fue más notoria en el mercado petrolero, donde el precio del crudo Brent saltó 7,3% para cerrar en 88,09 dólares por barril después de que se reanudaran los combates en la guerra de Estados Unidos contra Irán y aumentaran las preocupaciones sobre el flujo mundial de petróleo.

El precio del Brent había oscilado hasta un mínimo de 72 dólares a comienzos de este mes y un máximo de 102 dólares la semana pasada, ante la incertidumbre sobre si Estados Unidos e Irán podrían alcanzar un acuerdo para permitir que los buques petroleros vuelvan a circular libremente desde Oriente Medio hacia clientes de todo el mundo.

Estas oscilaciones han incrementado la preocupación de que la inflación vuelva a acelerarse, y los operadores llegaron a la jornada apostando por una probabilidad de alrededor del 34% de que la Fed incrementaría su principal tasa de interés por la tarde, según datos de CME Group.

Las tasas más altas pueden contener la inflación, pero también pueden desacelerar la economía y presionar a la baja los precios de las acciones y otras inversiones.

Pero los funcionarios de la Fed votaron por mantener estable la tasa de fondos federales, aunque tres miembros del comité de política monetaria sí querían subir las tasas. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dio a entender que el mercado de bonos quizá ya esté haciendo parte del trabajo para frenar la inflación, y señaló cómo los rendimientos han subido desde la última reunión del banco central hace seis semanas.

Reiteró su compromiso de devolver la inflación al 2% tras años de aumentos de precios más rápidos de lo esperado, pero también se mantuvo en su plan de dar menos pistas a los mercados financieros sobre lo que la Fed podría hacer con las tasas de interés en el corto plazo.

Con menos orientación de la Fed, los mercados financieros podrían quedar encaminados a una mayor volatilidad en medio de la incertidumbre.

“¿La Fed hizo hoy un cambio explícito en su tasa de política?”, preguntó Warsh de forma retórica en una conferencia de prensa tras la decisión de la Fed. “No, pero creo que ese es el comienzo de la historia”.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron y bajaron tras la decisión de la Fed y la insistencia de Warsh en no brindar pistas al mercado.

El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años, que sigue de cerca las expectativas sobre las acciones de la Fed, bajó de 4,26% a 4,24%.

Pero el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que se mueve más con las expectativas de inflación y crecimiento económico en los próximos años, fue en la dirección opuesta. Saltó de 4,61% a 4,68%.

Eso se compara con 3,97% de antes de que la guerra con Irán impulsara los precios del petróleo, y el aumento ya ha llevado las tasas hipotecarias de largo plazo en Estados Unidos a su nivel más alto en casi un año.

Las tasas más altas perjudican especialmente a las acciones consideradas más caras, y ya se veía un mayor escrutinio sobre los fabricantes de chips de computadora y otros ganadores del frenesí en torno a la tecnología de inteligencia artificial.

Los recientes repuntes de los vendedores de procesadores y memoria para computadoras están respaldados por ingresos y ganancias reales, pero el crecimiento excepcional no será sostenible si la IA no produce tantas ganancias y productividad como se espera.

El escepticismo ha golpeado en particular al mercado bursátil de Corea del Sur porque está dominado por dos gigantes tecnológicos: Samsung Electronics y SK Hynix. El índice Kospi de Seúl se desplomó 6% el miércoles, un día después de hundirse 10,8%.

Las acciones de SK Hynix en Seúl cayeron 9,6%. Informó montos récord de ingresos y ganancias trimestrales gracias a una fuerte demanda por la IA. Pero su crecimiento de 257% en ingresos aun así no fue suficiente para cumplir las expectativas de los analistas.

En Wall Street, Nvidia fue el mayor lastre del S&P 500 después de que la empresa de chips cayera 3,6%.

KLA Corp., cuyos productos y servicios ayudan a fabricar semiconductores, perdió 10,8% pese a que reportó ganancias e ingresos superiores a lo previsto para el trimestre más reciente. Las expectativas eran altas después de que sus acciones se dispararan casi 150% en los primeros seis meses de este año.

Las ganancias del martes en acciones fuera del ámbito de la IA ayudaron a compensar la debilidad de las tecnológicas. Los analistas han dicho que una rotación así en el mercado, desde la IA hacia áreas menos apreciadas, podría ser saludable, pero la mayoría de las acciones en Estados Unidos cayó junto con la tecnología el miércoles.

A fin de cuentas, el S&P 500 cayó 112,63 puntos hasta quedar en 7.316,15. El Dow bajó 1.153,18 unidades para cerrar en 51.594,14, y el compuesto Nasdaq retrocedió 433,97 puntos y se ubicó en 24.442,94.

En los mercados bursátiles de otras partes del mundo, los índices tuvieron resultados mixtos. El Hang Seng de Hong Kong subió 2%, y el Nikkei 225 de Japón cayó 1,5%, en dos de los movimientos más pronunciados.

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Los periodistas de The Associated Press Yuri Kageyama y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.