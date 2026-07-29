Lindsey Graham regresa a casa por última vez para su funeral en Carolina del Sur

Los restos del senador republicano Lindsey Graham fueron llevados el miércoles a Carolina del Sur por última vez para su funeral y entierro.

Después de que el presidente, el vicepresidente y otras personas elogiaron a Graham el martes en la capital del país como un incansable artífice de acuerdos, los dolientes en Columbia se preparaban para recordarlo el miércoles como el hijo de dueños de un salón de billar que nunca olvidó sus raíces.

Graham parecía conocer a cada alcalde de pueblo pequeño y a cada jefe de policía, así como la ubicación de cada Chick-fil-A en toda Carolina del Sur. Su comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) se aseguró de que los republicanos tuvieran dinero para postularse en elecciones legislativas y locales en todo el estado.

Graham murió repentinamente el 11 de julio en su casa en Washington, probablemente a causa de un desgarro aórtico, según hallazgos preliminares. Acababa de regresar de un vertiginoso viaje a una cumbre de la OTAN en Turquía, donde celebró su 71.º cumpleaños, y de una visita a Ucrania mientras negociaba sanciones contra Rusia. Los senadores votaron tarde el martes para impulsar el paquete como un último gesto hacia su colega.

El funeral del miércoles se celebró en First Baptist, la enorme iglesia del centro de la ciudad donde se rindió homenaje hace 23 años al predecesor de Graham, el senador republicano Strom Thurmond.

El cuerpo de Graham fue llevado primero al Capitolio estatal de Carolina del Sur, donde inició su carrera política en 1993. Se detuvo frente a alrededor de una docena de agentes del orden y cuatro aviones militares sobrevolaron el lugar. Luego, un armón tirado por caballos trasladó su féretro a la iglesia, donde su familia siguió a los portadores militares que lo llevaron al interior. Un coro de 130 integrantes cantó himnos.

Cientos de figuras influyentes de la política de Carolina del Sur se reunieron. Asistieron ambos candidatos a gobernador —el fiscal general republicano Alan Wilson y el representante estatal demócrata Jermaine Johnson—, junto con veteranos políticos republicanos como el ex presidente de la Cámara de Representantes y embajador en Canadá David Wilkins y el representante Henry Brown, quien sirvió 10 años antes de dejar el cargo en 2011.

Tenían previsto hablar el gobernador republicano Henry McMaster, el senador Tim Scott y el ex representante Trey Gowdy. El representante demócrata Jim Clyburn, el único miembro que queda de la delegación de Carolina del Sur que estaba allí cuando Graham llegó a Washington en 1995, leerá pasajes de las Escrituras.

El entierro de Graham el miércoles cerca de su hogar en el condado de Pickens estaba previsto como una ceremonia privada.

El martes, el féretro de Graham cubierto con la bandera estaba en el Capitolio, donde el republicano pasó más de 30 años conversando y riendo, y presionando a sus colegas para que actuaran.

El presidente Donald Trump se unió después a líderes extranjeros en la Catedral Nacional de Washington, un testimonio de la estatura de Graham en el escenario global.

Trump calificó a Graham como “un gigante del Senado de Estados Unidos, un verdadero original estadounidense que nos dejó demasiado pronto”.

La muerte de Graham ha creado oportunidades de cambio en Carolina del Sur. Graham ya había ganado la nominación republicana mientras se postulaba para un quinto mandato. McMaster nombró a su hermana menor, Darline, para ocupar su escaño hasta enero. Darline Graham sorprendió luego a muchos al decidir postularse ella misma para el mandato completo de seis años.

La ley estatal establece que los republicanos celebren una primaria especial dentro de dos semanas para decidir al nuevo nominado. Otros ocho compiten, entre ellos el exgobernador Mark Sanford y los representantes Ralph Norman y Russell Fry. Tres candidatos que pagaron la cuota de inscripción fueron retirados de la boleta porque no cumplieron nuevos requisitos del partido para votar en la primaria republicana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.