Mauricio refuerza la seguridad y extiende el toque de queda tras días de disturbios

Mauricio extendió el toque de queda por dos noches más y reforzó la seguridad tras varios días de disturbios, desencadenados por los disparos de la policía contra una mujer que participaba en una protesta por la escasez de agua y el costo de vida.

Las protestas comenzaron la semana pasada y se intensificaron el viernes después de que un policía disparara e hiriera a una mujer de 27 años en Camp Levieux, un barrio residencial densamente poblado a unos 15 kilómetros (cerca de 9 millas) al sur de Port Louis, la capital.

El agente fue arrestado y quedó bajo custodia mientras la policía investiga las circunstancias del tiroteo. Los disturbios motivaron un toque de queda inicial, que se extendió desde las 20:30 del martes hasta las 6:00 del miércoles.

El toque de queda, anunciado el miércoles tras una reunión especial del Gabinete, restringió el movimiento en zonas designadas de la isla del océano Índico desde las 20:30 hasta las 5:00 de la mañana siguiente durante las noches del miércoles y el jueves, hasta que finalice el viernes por la mañana.

El Gabinete, presidido por el primer ministro Navin Ramgoolam, mencionó un informe policial en el que se indica que 94 personas habían sido detenidas hasta el martes, entre ellas, 16 menores y un agente del orden. La policía informó de 26 detenciones durante las operaciones de la noche del miércoles y señaló que todas las carreteras estaban despejadas de obstáculos el jueves por la mañana.

Según el Ejecutivo, la policía aumentará los despliegues, en particular en las zonas afectadas por la violencia, y reforzará los bloqueos y los controles de vehículos.

“La policía intensificará las medidas y actuará con firmeza, según corresponda, para contener una mayor escalada de violencia”, según el comunicado.

El Gabinete señaló que los detenidos podrían enfrentar cargos en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, en los casos que corresponda. Las autoridades también establecieron un proceso para acelerar los casos tras consultar a funcionarios judiciales y de las fuerzas del orden.

Las protestas reflejan el enojo por la escasez de agua y el aumento de los precios. El 8 de octubre, el gobierno informó que los embalses estaban al 57,1% de su capacidad, frente al 87,4% del año anterior, y que el Mare aux Vacoas se encontraba al 35,7%. Entre las medidas de emergencia anunciadas figuran la perforación de pozos y el despliegue de camiones cisterna.

Statistics Mauritius informó que la inflación anual subió al 4,1% en septiembre, frente al 3,4% del año anterior, en parte debido al aumento de los precios de la gasolina y los alimentos.

La policía vigilaba las redes sociales en busca de discursos de odio e incitación a la violencia. Al citar la participación de menores en los disturbios, el Gabinete indicó que consideraría la posibilidad de modificar la Ley de la Infancia para reducir la edad de detención y procesamiento de 14 a 12 años.

El gobierno también restringió la venta de combustible en recipientes portátiles, pero permitió que los automovilistas llenaran sus vehículos como de costumbre, según un comunicado del Ministerio de Comercio citado por L’Express.

El Ministerio de Educación informó que las clases en Mauricio fueron canceladas el jueves y el viernes por preocupaciones de seguridad. Algunos exámenes de primaria y secundaria programados para esos días también fueron pospuestos en Mauricio y en las islas cercanas de Rodrigues y Agaléga, mientras que los exámenes internacionales seguirían adelante.

El ministerio indicó que anunciaría cuándo podrían reabrir las escuelas a medida que evolucionara la situación.

El turismo y los servicios financieros son pilares de la economía de Mauricio. La isla, una de las democracias más estables de África, vivió disturbios similares en 1999, cuando la muerte de un músico popular bajo custodia policial desencadenó días de disturbios.

Reino Unido y Canadá instaron a los viajeros a evitar las manifestaciones y advirtieron sobre posibles interrupciones del transporte. Canadá señaló que podrían producirse nuevas protestas con “poco o ningún aviso”. La embajada de Estados Unidos en Port Louis indicó el martes en una alerta de seguridad que había cancelado los servicios programados y pidió a los visitantes que coordinaran cualquier visita con antelación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.