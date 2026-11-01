La misión de paz de la ONU en Sáhara Occidental cesa operaciones luego de 35 años

La misión de paz de Naciones Unidas para el disputado Sáhara Occidental cesó sus operaciones el domingo luego de 35 años, como resultado de un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia en la sede de la ONU sobre el futuro del territorio.

El fin de la misión genera preocupación sobre la estabilidad en la región. Rico en minerales y recursos pesqueros, el Sáhara Occidental es un vasto territorio desértico de aproximadamente el tamaño de Colorado en el noroccidente de África, sobre el Atlántico. Antiguamente gobernado por España, es reclamado tanto por Marruecos como por el Frente Polisario, partidario de la independencia.

“Este 1 de noviembre de 2026 marca el inicio del período de liquidación”, dijo en un comunicado Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU. “Un equipo más reducido, que rendirá cuentas al Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, supervisará el traslado ordenado de los activos pertenecientes a los países que aportan tropas hacia sus respectivos países, y la disposición adecuada del equipo perteneciente a las Naciones Unidas”.

La misión se prorrogó repetidamente desde que se estableció en 1991. El viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia vetó una resolución de Estados Unidos que hubiera respaldado la exigencia de Marruecos de soberanía sobre el Sáhara Occidental y hubiera puesto fin a la misión de paz el próximo año.

Luego, una resolución rusa rival para prorrogar la misión fue rechazada en la votación. El desacuerdo condujo a un final abrupto de la misión de los cascos azules de la ONU.

El palacio de Marruecos elogió que no se renovara la misión. La calificó como un “instrumento para internacionalizar la disputa”.

El Frente Polisario, respaldado por Argelia, la calificó como “una decisión inaceptable”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia lamentó “profundamente” que no se renovara el mandato y criticó lo que describió como el “sesgo excesivo” del proyecto estadounidense.

La disputa territorial más prolongada de África

La ONU clasifica el Sáhara Occidental como un “territorio no autónomo”, mientras que los críticos del control de Marruecos lo describen como la última colonia de África. Rabat administra casi todo el territorio en disputa, excepto una estrecha franja conocida como la “zona libre”, situada al este de un muro de arena construido por Marruecos.

Después de que Marruecos lo anexionó en 1975, la disputa se intensificó hasta convertirse en un conflicto armado que duró más de 15 años y cobró más de 16.000 vidas en ambos bandos, según el Senado francés.

Incorporar al Sáhara Occidental bajo su plena soberanía ha sido un objetivo central de la política exterior de Marruecos durante décadas. Rabat, que ha conseguido el respaldo de un número creciente de capitales occidentales, incluidas Washington, París y Londres, se refiere al territorio como sus provincias del sur. La disputa se ha convertido en un rasgo definitorio de la diplomacia marroquí, y el reino a menudo mide sus relaciones con otros países por su postura sobre el tema.

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Edith M. Lederer en Nueva York contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.