Marruecos refuerza la seguridad en Ceuta y Melilla al resurgir llamados a cruces masivos

Marruecos manifestó el miércoles que ha reforzado la seguridad en su frontera con España, después de que resurgieron en redes sociales llamados a cruces masivos hacia la ciudad española de Ceuta, lo que avivó la preocupación por otro arribo similar al del mes pasado, cuando miles de migrantes se precipitaron hacia la frontera.

La Guardia Civil española insistió en que la frontera permanecerá cerrada y la ministra de Defensa, Margarita Robles, advirtió contra cualquier nuevo intento de entrada masiva en los enclaves españoles del norte de África.

En las redes sociales circulan mensajes de grupos marroquíes que convocan a una nueva avalancha hacia la frontera de Ceuta el sábado. El origen de los mensajes no está claro.

A finales de julio, unos 72.000 migrantes nadaron o treparon por el espigón fronterizo para llegar a la ciudad española, impulsados por las dificultades económicas y por falsos rumores que circularon en internet sobre una frontera abierta. Casi todos han regresado desde entonces a Marruecos, pero el repunte tuvo repercusiones políticas en toda Europa.

Al menos 80 personas murieron en el intento, según los recuentos oficiales. Grupos de derechos humanos han reportado cifras más altas.

Ahora también se insta a posibles migrantes a cruzar hacia Melilla, otra ciudad autónoma española en la costa norte de África. Juntas, Ceuta y Melilla conforman las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

El Ministerio del Interior marroquí señaló en el comunicado del miércoles que “se han tomado todas las medidas necesarias para contrarrestar” cualquier nuevo “intento de cruce ilegal”. Indicó que la vigilancia de seguridad forma parte de un “sistema de vigilancia continua — particularmente en las zonas cercanas a los pasos de Ceuta y Melilla”.

El Ministerio del Interior no respondió a preguntas sobre el número de efectivos desplegados o el equipo que se está utilizando.

Videos compartidos en redes sociales muestran a cientos de policías con equipo antidisturbios desplegados del lado marroquí de la frontera, junto con cañones de agua y ambulancias. El sitio local de noticias Hespress informó que también se había llevado a la frontera equipo para desplegar gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

Un alto diplomático marroquí había dicho previamente que más de 20.000 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes se despliegan a diario a lo largo de la frontera con Ceuta, con un costo de cientos de millones de dólares. El diplomático no estaba autorizado a informar a la prensa y habló bajo condición de anonimato.

El Ministerio del Interior también indicó que las autoridades marroquíes habían detenido y estaban investigando a “un grupo de personas sospechosas de llevar a cabo actividades de incitación”. No dio más detalles.

De visita en Ceuta, la ministra Robles afirmó que se debe reclamar "todo el peso de la ley” a quienes están dirigiendo estos movimientos, incluso a través de las redes sociales, y señaló que “cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España entera”.

“Lo que ocurrió no puede volver a ocurrir”, expresó.

La Guardia Civil española compartió un mensaje en redes sociales aparentemente dirigido a migrantes, en francés y en español.

“Ni la frontera con España está abierta ni se abrirá. Hay nuevas barreras de contención. Si las pasas, te devuelven. No te dejes engañar”, dice el aviso.

La publicación en Instagram iba acompañada de una foto de una barrera de contención en Ceuta que se construyó inmediatamente después de la irrupción fronteriza del 31 de julio.

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Suman Naishadham en Medinaceli, España, contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.