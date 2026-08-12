Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Primeras fotos del eclipse solar: impresionante espectáculo sumerge en la oscuridad a partes del planeta

Se esperaba que la totalidad del fenómeno durara menos de 2 minutos y medio, y alcanzara su máxima duración frente a la costa oeste de Islandia

Close
Transmisión en vivo de ‘The Independent’ del eclipse solar de 2026
Read in English

Impresionantes imágenes muestran el eclipse solar mientras millones de personas en todo el mundo se reúnen para presenciar el primer eclipse total en Europa en 27 años.

El miércoles, grandes grupos de personas se sentaron bajo un cielo despejado en ciudades y pueblos de toda España, equipados con sillas plegables de jardín, sombrillas y sombreros, esperando con ansias el espectáculo celestial.

En una amplia franja del norte y centro de España, multitudes inmensas disfrutaron de asientos en primera fila para presenciar algunos de los mejores eventos deportivos de la Europa continental.

También se colocaron estrechas franjas de Islandia y Groenlandia para observar la alineación del Sol, la Luna y la Tierra, lo que sumió a algunas partes del planeta en la oscuridad durante unos momentos.

Una vista del eclipse total desde el crucero ‘Ambition’ de la línea Ambassador, frente a la costa de Groenlandia
Una vista del eclipse total desde el crucero ‘Ambition’ de la línea Ambassador, frente a la costa de Groenlandia (Owen Humphreys/PA Wire)
Relacionados
Eclipse total visto en Islandia
Eclipse total visto en Islandia (Sky News)

Se preveía que el periodo de totalidad, cuando la Luna cubre por completo la luz del Sol, duraría menos de 2 minutos y medio, y alcanzaría su punto máximo frente a la costa occidental de Islandia.

A medida que la alineación se desplaza hacia una pequeña porción de Portugal y entra en España justo antes de la puesta del Sol, la totalidad se reducirá a aproximadamente un minuto antes de concluir sobre el Mediterráneo.

El Sol se asoma por un costado de la Luna tras el eclipse total en Islandia
El Sol se asoma por un costado de la Luna tras el eclipse total en Islandia (Sky News)
El eclipse solar visto desde King's Stairs Gardens en Bermondsey, al sur de Londres
El eclipse solar visto desde King's Stairs Gardens en Bermondsey, al sur de Londres (Aaron Chown/PA Wire)
El eclipse solar visto desde el estadio Alexander de Perry Barr, en Birmingham
El eclipse solar visto desde el estadio Alexander de Perry Barr, en Birmingham (Martin Rickett/PA Wire)

Este fenómeno celestial ocurre cuando la Luna pasa por delante del Sol y oscurece su luz.

Entonces, se produce un impresionante anillo de fuego alrededor de la superficie lunar, así como sucesos extraños como que el día se oscurezca drásticamente y que los pájaros canten confundidos

La península ibérica presenció su último eclipse solar total en 1912 y se prevé que experimente otro el 2 de agosto de 2027, y un eclipse anular en enero de 2028, completando así el llamado “trío de eclipses ibéricos”.

La agencia espacial estadounidense NASA planea enviar un avión WB-57 de gran altitud desde Islandia para seguir la sombra de la Luna, y equipos financiados por la NASA lanzarán globos para estudiar cómo la oscuridad y el enfriamiento repentinos afectan la atmósfera inferior.

En Weymouth, Dorset, Inglaterra
En Weymouth, Dorset, Inglaterra (The Independent)
El eclipse parcial visto desde el parque Observatorielunden, en el centro de Estocolmo, Suecia
El eclipse parcial visto desde el parque Observatorielunden, en el centro de Estocolmo, Suecia (TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images)
Imágenes de la Luna cubriendo parcialmente el Sol durante un eclipse solar, vistas desde Arija, España
Imágenes de la Luna cubriendo parcialmente el Sol durante un eclipse solar, vistas desde Arija, España (Reuters)
La Luna pasa entre la Tierra y el Sol a las 6:38 p. m., al inicio del eclipse solar, visto desde King's Stairs Gardens en Bermondsey, al sur de Londres
La Luna pasa entre la Tierra y el Sol a las 6:38 p. m., al inicio del eclipse solar, visto desde King's Stairs Gardens en Bermondsey, al sur de Londres (Aaron Chown/PA Wire)
Relacionados
El eclipse solar visto desde Berlín, Alemania
El eclipse solar visto desde Berlín, Alemania (AP Photo/Markus Schreiber)
Los pasajeros de un crucero contemplan el eclipse total desde un barco de crucero frente a la costa de Groenlandia
Los pasajeros de un crucero contemplan el eclipse total desde un barco de crucero frente a la costa de Groenlandia (Owen Humphreys/PA Wire)

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in