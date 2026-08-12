Primeras fotos del eclipse solar: impresionante espectáculo sumerge en la oscuridad a partes del planeta
Se esperaba que la totalidad del fenómeno durara menos de 2 minutos y medio, y alcanzara su máxima duración frente a la costa oeste de Islandia
Impresionantes imágenes muestran el eclipse solar mientras millones de personas en todo el mundo se reúnen para presenciar el primer eclipse total en Europa en 27 años.
El miércoles, grandes grupos de personas se sentaron bajo un cielo despejado en ciudades y pueblos de toda España, equipados con sillas plegables de jardín, sombrillas y sombreros, esperando con ansias el espectáculo celestial.
En una amplia franja del norte y centro de España, multitudes inmensas disfrutaron de asientos en primera fila para presenciar algunos de los mejores eventos deportivos de la Europa continental.
También se colocaron estrechas franjas de Islandia y Groenlandia para observar la alineación del Sol, la Luna y la Tierra, lo que sumió a algunas partes del planeta en la oscuridad durante unos momentos.
Se preveía que el periodo de totalidad, cuando la Luna cubre por completo la luz del Sol, duraría menos de 2 minutos y medio, y alcanzaría su punto máximo frente a la costa occidental de Islandia.
A medida que la alineación se desplaza hacia una pequeña porción de Portugal y entra en España justo antes de la puesta del Sol, la totalidad se reducirá a aproximadamente un minuto antes de concluir sobre el Mediterráneo.
Este fenómeno celestial ocurre cuando la Luna pasa por delante del Sol y oscurece su luz.
Entonces, se produce un impresionante anillo de fuego alrededor de la superficie lunar, así como sucesos extraños como que el día se oscurezca drásticamente y que los pájaros canten confundidos
La península ibérica presenció su último eclipse solar total en 1912 y se prevé que experimente otro el 2 de agosto de 2027, y un eclipse anular en enero de 2028, completando así el llamado “trío de eclipses ibéricos”.
La agencia espacial estadounidense NASA planea enviar un avión WB-57 de gran altitud desde Islandia para seguir la sombra de la Luna, y equipos financiados por la NASA lanzarán globos para estudiar cómo la oscuridad y el enfriamiento repentinos afectan la atmósfera inferior.
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