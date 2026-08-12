Primeras fotos del eclipse solar: impresionante espectáculo sumerge en la oscuridad a partes del planeta

Impresionantes imágenes muestran el eclipse solar mientras millones de personas en todo el mundo se reúnen para presenciar el primer eclipse total en Europa en 27 años.

El miércoles, grandes grupos de personas se sentaron bajo un cielo despejado en ciudades y pueblos de toda España, equipados con sillas plegables de jardín, sombrillas y sombreros, esperando con ansias el espectáculo celestial.

En una amplia franja del norte y centro de España, multitudes inmensas disfrutaron de asientos en primera fila para presenciar algunos de los mejores eventos deportivos de la Europa continental.

También se colocaron estrechas franjas de Islandia y Groenlandia para observar la alineación del Sol, la Luna y la Tierra, lo que sumió a algunas partes del planeta en la oscuridad durante unos momentos.

open image in gallery Una vista del eclipse total desde el crucero ‘Ambition’ de la línea Ambassador, frente a la costa de Groenlandia ( Owen Humphreys/PA Wire )

open image in gallery Eclipse total visto en Islandia ( Sky News )

Se preveía que el periodo de totalidad, cuando la Luna cubre por completo la luz del Sol, duraría menos de 2 minutos y medio, y alcanzaría su punto máximo frente a la costa occidental de Islandia.

A medida que la alineación se desplaza hacia una pequeña porción de Portugal y entra en España justo antes de la puesta del Sol, la totalidad se reducirá a aproximadamente un minuto antes de concluir sobre el Mediterráneo.

open image in gallery El Sol se asoma por un costado de la Luna tras el eclipse total en Islandia ( Sky News )

open image in gallery El eclipse solar visto desde King's Stairs Gardens en Bermondsey, al sur de Londres ( Aaron Chown/PA Wire )

open image in gallery El eclipse solar visto desde el estadio Alexander de Perry Barr, en Birmingham ( Martin Rickett/PA Wire )

Este fenómeno celestial ocurre cuando la Luna pasa por delante del Sol y oscurece su luz.

Entonces, se produce un impresionante anillo de fuego alrededor de la superficie lunar, así como sucesos extraños como que el día se oscurezca drásticamente y que los pájaros canten confundidos

La península ibérica presenció su último eclipse solar total en 1912 y se prevé que experimente otro el 2 de agosto de 2027, y un eclipse anular en enero de 2028, completando así el llamado “trío de eclipses ibéricos”.

La agencia espacial estadounidense NASA planea enviar un avión WB-57 de gran altitud desde Islandia para seguir la sombra de la Luna, y equipos financiados por la NASA lanzarán globos para estudiar cómo la oscuridad y el enfriamiento repentinos afectan la atmósfera inferior.

open image in gallery En Weymouth, Dorset, Inglaterra ( The Independent )

open image in gallery El eclipse parcial visto desde el parque Observatorielunden, en el centro de Estocolmo, Suecia ( TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images )

open image in gallery Imágenes de la Luna cubriendo parcialmente el Sol durante un eclipse solar, vistas desde Arija, España ( Reuters )

open image in gallery La Luna pasa entre la Tierra y el Sol a las 6:38 p. m., al inicio del eclipse solar, visto desde King's Stairs Gardens en Bermondsey, al sur de Londres ( Aaron Chown/PA Wire )

open image in gallery El eclipse solar visto desde Berlín, Alemania ( AP Photo/Markus Schreiber )