Manifestantes se concentran en Kiev mientras Zelenskyy trata de cesar al ministro de Defensa

Los manifestantes se congregaron en el centro de Kiev el jueves después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, decidió destituir a su ministro de Defensa, mientras el Parlamento se reunía para nombrar a un nuevo primer ministro como parte de una importante reorganización del gobierno.

La reestructuración podría convertirse en una prueba de la autoridad política de Zelenskyy mientras que la lucha de Ucrania contra la invasión a gran escala de Rusia se acerca a los cuatro años y medio.

Se espera que el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, —a cuya pericia tecnológica se atribuye en parte la mejora significativa del desempeño militar de Ucrania en los últimos meses frente al ejército ruso, que es más grande—, deje el gobierno tras apenas seis meses en el cargo.

Antes de convertirse en ministro de Defensa en enero pasado, Fedorov, de 35 años, era el responsable de las políticas de transformación digital de Ucrania y se le consideraba un modernizador. Ganó popularidad al liderar el rápido desarrollo y despliegue de la tecnología de drones nacional y al introducir varias plataformas exitosas de administración electrónica con éxito.

Además, prometió amplias reformas militares y, tras asumir, afirmó que las fuerzas armadas habían enfrentado alrededor de 200.000 deserciones y la evasión del reclutamiento por parte de cerca de dos millones de personas.

Zelenskyy no ha anunciado formalmente la salida de Fedorov. Sin embargo, Fedorov enumeró sus logros en el cargo en publicaciones en redes sociales a última hora del miércoles, después de días de reportes no confirmados de la prensa ucraniana que indicaban que estaba por salir.

Zelenskyy también nominó al director general de Naftogaz, Serhii Koretskyi, para el puesto de primer ministro, según indicó el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, en una publicación en redes sociales el miércoles en la noche.

Zelenskyy manifestó el miércoles que Koretskyi era el candidato más apropiado para la prioridad gubernamental de preparar al país para otro invierno difícil. Citó la experiencia del jefe de Naftogaz en el sector energético.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.