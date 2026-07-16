Ucrania entierra a sus soldados desconocidos mientras las familias esperan su identificación

En un cementerio militar en Kiev, un hermano y una hermana caminan entre las cruces llevando un ramo de claveles. Todas las cruces en esa sección llevan las mismas palabras: “defensor desconocido de Ucrania”, con un número de identificación debajo y una nota que indica que la identificación está en curso.

Una tumba destaca sobre las demás: debajo de la inscripción, más tarde se colocó una foto de Ihor Yalynych, un soldado que fue visto por última vez con vida en la región de Járkiv en 2022. Tras cuatro años de búsqueda, Stanislav y Oleksandra Yalynych encontraron a su padre.

La identificación de los muertos es un proceso que se prolongará durante años, una de las heridas más duraderas de la guerra de Rusia en Ucrania. Algunas tumbas podrían quedar sin nombre para siempre, dejando a las familias en la incertidumbre.

Durante la mayor parte de la guerra, no había dónde enterrar a los muertos no identificados. Los cuerpos permanecían en cámaras frigoríficas mientras se construía el cementerio militar nacional. Incluso antes de su finalización en enero, el primer grupo de soldados desconocidos fue sepultado allí en agosto. Ahora yacen más de 300 bajo cruces numeradas, y se siguen abriendo más tumbas.

“Yo era la niña de papá, y me tomé la pérdida muy mal”, comentó Oleksandra Yalynych, de 21 años. “Durante estos cuatro años, lo único que quería era venir y sentarme con él, hablar... Ahora me alegra que lo hayamos encontrado. Ahora tengo un lugar adonde ir”.

La historia de un soldado desconocido

Ihor Yalynych murió en abril de 2022 en el este de Ucrania. Había servido en el ejército desde 2015, un año después del inicio del conflicto armado en el este y de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia.

Cuando Moscú lanzó su invasión a gran escala en 2022, él estaba en una brigada desplegada en el este. Regresó de su primera misión y envió fotos a su hijo, pero nunca volvió de la segunda.

Tras semanas de silencio, Stanislav publicó en redes sociales que su padre estaba desaparecido. Un conocido había visto una foto en un canal ruso de Telegram —nueve soldados con uniforme ucraniano, baleados y tendidos en fila— y reconoció a Ihor Yalynych. Cuando Stanislav la vio, supo que su padre estaba entre ellos.

La Policía Nacional de Ucrania en la región de Járkiv confirmó a The Associated Press que se investigan las muertes de un grupo de militares ucranianos cuyos cuerpos fueron hallados en la región en abril de 2022, así como su identificación.

El cuerpo de Ihor estaba en la parte ocupada de la región y solo fue recuperado después de que se liberara la zona en septiembre de 2022. La familia tuvo que sortear múltiples trámites burocráticos, incluyendo pruebas de ADN, antes de poder reclamar sus restos, un proceso que se demoró cuatro años.

“Podría haber sido más rápido si la policía no hubiera perdido el expediente”, manifestó Stanislav. Según él, el archivo fue enviado a la policía de la región de Mykolaiv, de donde era su padre, y estuvo sin tramitar durante más de dos años.

En respuesta a una solicitud por escrito de la AP, la policía de Mykolaiv no se pronunció sobre la versión de la familia del expediente extraviado o la demora, y se limitó a decir que nadie había iniciado un proceso penal en relación con la identificación de Ihor.

Como faltaba el expediente, Stanislav solo se le permitió entregar una muestra de ADN para su comparación hace unos seis meses. La coincidencia llegó dos meses después.

El Estado sustituye a la familia hasta que se identifica un cuerpo

En un funeral militar ucraniano, la bandera que cubre el ataúd se dobla y se entrega a la familia. Como en el caso de los soldados desconocidos no hay nadie para recibir la enseña, el Estado ocupa ese lugar, aceptando cada una de ellas y guardándolas hasta que el soldado pueda ser identificado, explicó la ministra de Asuntos de los Veteranos, Natalia Kalmykova.

“Honrar a una persona que da su vida por su país es, ante todo, algo que realmente necesitan quienes se quedan”, afirmó. “Así entendemos el precio que se paga por la independencia —en nuestro caso, la de nuestro país—, por nuestro derecho a elegir nuestro propio camino y la democracia en este país”.

Tres de los primeros enterrados como desconocidos ya han sido identificados, indicó.

Parte de la razón por la que tantos siguen sin nombre se remonta al inicio de la invasión, explicó Kalmykova. A los soldados que se incorporaron en los primeros años no se les exigía entregar muestras de ADN, por lo que no existía una base de datos. Más tarde se creó una. Aproximadamente la mitad de los efectivos ucranianos ya han entregado muestras, según un alto funcionario militar que no estaba autorizado a hablar en público.

En los casos en que no hay una muestra en la base de datos, la identificación requiere que se presente un familiar cercano, y muchos no pueden hacerlo porque están en territorio ocupado, en el extranjero, distanciados, no lo saben o, simplemente, han muerto.

Desde el inicio de la invasión a gran escala, se han registrado más de 40.000 muestras de cuerpos no identificados, dijo Ruslan Abbasov, subdirector del Centro Estatal de Investigación Científica Forense del Ministerio del Interior. La mayoría ya se han cotejado con algunas de las 170.000 muestras tomadas a familiares.

A menudo, apuntó Abbasov, la identificación va más allá del laboratorio, y los investigadores buscan otras formas de obtener el ADN de una persona, como registrar un departamento o pertenencias que dejó atrás.

Cuando se entierra un cuerpo no identificado, se coloca un número dentro del ataúd, que se escribe también en el exterior y se inscribe en la cruz que marca la tumba. Un registro recoge qué número corresponde a qué cuerpo, de modo que cuando un número y su ADN arrojan una coincidencia, se puede localizar la sepultura.

Poner nombre a los muertos

Los cadáveres llegan directamente desde el campo de batalla y a través de repatriaciones desde Rusia. Desde el inicio de la invasión, Ucrania ha repatriado 24.805 cuerpos, según el Cuartel General de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra.

A veces, en los bolsillos se encuentran pasaportes, identificaciones militares o licencias de conducir. Pero aun así se necesitan pruebas de ADN, porque no hay certeza de que los documentos pertenezcan al cuerpo con el que se hallaron.

Maksym Paziura, médico forense, dijo que en algunos casos los restos de varias personas se mezclan en una sola bolsa, lo que complica incluso el proceso de tomar una muestra de ADN. La mayoría de los cuerpos se encuentra en etapas avanzadas de descomposición.

Su oficina en la región de Kiev procesa entre 15 y 20 cadáveres al día, manteniéndolos en refrigeración hasta que sean identificados o puedan ser enterrados. La carga de trabajo se ha multiplicado aproximadamente por cinco en comparación con tiempos de paz, aseveró.

“Aunque la guerra termine, seguiremos teniendo muchísimo trabajo”, expresó Paziura. “La identificación es un proceso difícil y largo, y no se detendrá cuando cesen los combates”.

Para las familias, la identificación no trata solo de cerrar un ciclo. Hasta que se confirma la muerte, no se pueden resolver herencias, volver a casarse ni reclamar la compensación para las familias de los caídos.

Abbasov puso como ejemplo los Balcanes occidentales, donde todavía se identifican cuerpos mucho tiempo después del final de las guerras allí. Ucrania, dijo, no será la excepción.

Cuando Stanislav Yalynych vio la foto de su padre en la tumba, sintió alivio.

“Ahora no seremos solo nosotros quienes sepamos que nuestro padre yace allí”, dijo. Desde que se colocó la foto, desconocidos se han detenido a preguntar por él. Para Stanislav, eso significa que el sacrificio de su padre no fue en vano y que su memoria perdurará.

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Evgeniy Maloletka y Vasilisa Stepanenko en Kiev contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.