Un auto embiste a una multitud que celebraba el Mundial en México y deja más de una docena de heridos

Al menos 17 personas resultaron heridas después de que un automóvil atropellara a aficionados que celebraban la victoria de México en la Copa del Mundo.

En un video difundido en redes sociales, se ve un automóvil negro avanzando entre una multitud en Cabo San Lucas, tras el triunfo de México sobre República Checa la noche del miércoles.

Según Aristegui, que citó a la policía municipal, el conductor habría acelerado de forma repentina después de quedar rodeado por la multitud mientras circulaba por el bulevar Lázaro Cárdenas, una zona turística de la ciudad.

Las autoridades aún investigan lo ocurrido, informó el ayuntamiento. Además, señaló que el conductor fue detenido tras el incidente y presentaba heridas.

open image in gallery El conductor resultó herido y fue detenido el jueves ( Ayuntamiento de Los Cabos )

Diez pacientes, entre ellos ocho mujeres y dos hombres, fueron trasladados al Hospital General del IMSS. Además, tres personas fueron llevadas al Hospital General de Cabo San Lucas, dos al Hospital San Luke's y una al Hospital AMC, informó el ayuntamiento.

Una persona permanece en estado crítico y recibe atención especializada. Los servicios de emergencia también brindan apoyo a las familias de los heridos.

"Quisiera expresar nuestra más profunda solidaridad con las personas afectadas y sus familias tras los lamentables sucesos ocurridos esta noche", declaró el alcalde interino de Los Cabos, José Manuel Larumbe. Además, prometió mantener informada a la población sobre el avance de las investigaciones.

La policía llegó al lugar alrededor de las 21:05 y colabora con las autoridades encargadas de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

open image in gallery Los investigadores continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido ( Ayuntamiento de Los Cabos )

Las autoridades cerraron las vías para que los equipos forenses iniciaran las investigaciones, mientras los heridos eran trasladados a distintos hospitales. Horas después, las carreteras afectadas fueron reabiertas.

Una gran cantidad de personas se reunió la noche del miércoles para celebrar la clasificación de México a los dieciseisavos de final, instancia a la que el equipo avanzó invicto por primera vez en su historia.

Cabo San Lucas, ubicado en la península de Baja California, es uno de los principales destinos turísticos de lujo de México. Además, es una de las dos principales ciudades del municipio de Los Cabos, junto con San José del Cabo, y ambas están conectadas por un corredor turístico.

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Traducción de Leticia Zampedri