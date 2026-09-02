Macron visita el tapiz de Bayeux en Londres junto al rey Carlos III y el primer ministro británico

El presidente francés Emmanuel Macron visitó el miércoles el Tapiz de Bayeux, un símbolo de casi 1.000 años de antigüedad de las relaciones anglofrancesas, junto con el rey Carlos III y el nuevo primer ministro británico Andy Burnham en su sede temporal en el Museo Británico.

Los tres líderes y sus cónyuges tuvieron una visita privada de la obra de 230 pies (70 metros), que representa la conquista normanda de Inglaterra en 1066.

Francia prestó el bordado, asegurado por 960 millones de euros (1.100 millones de dólares), para una exposición de 10 meses que abre al público el 10 de septiembre. Fue trasladado desde Francia a Londres por carretera y ferrocarril en una operación clandestina de alta seguridad en julio, la primera vez que toca suelo británico desde el siglo XI.

Burnham señaló que el regreso del tapiz “es un momento histórico en la historia de nuestras dos naciones”.

Macron y su esposa, Brigitte Macron, tomaron el té con el rey y la reina Camila en su residencia de Clarence House antes de viajar al museo en un Bentley real para reunirse con Burnham, la esposa del primer ministro, Marie-France van Heel, y miembros de los equipos que trasladaron el tapiz de Francia a Reino Unido.

Recorrieron a lo largo el tapiz, expuesto horizontalmente en vitrinas de alta tecnología, y se detuvieron para examinar varias de sus 58 escenas de combate, coronación y el sufrimiento de personas comunes arrastradas por la última invasión exitosa de Inglaterra.

Cosida con hilo de lana sobre tela de lino, la obra representa los acontecimientos que condujeron a la Batalla de Hastings en octubre de 1066, cuando Guillermo, duque de Normandía, derrotó al ejército anglosajón del rey Harold. La invasión puso fin al dominio sajón, convirtió a Guillermo el Conquistador en el primer rey normando de Inglaterra y vinculó a Reino Unido y Francia en una estrecha y compleja relación.

Los historiadores creen que el tapiz fue encargado por el obispo Odo de Bayeux, medio hermano de Guillermo, y probablemente fue cosido por mujeres en Inglaterra, posiblemente monjas, antes de ser trasladado al otro lado del Canal. Ha pasado la mayor parte del último milenio en la ciudad de Bayeux, en el noroeste de Francia, aparte de dos breves periodos en el Museo del Louvre en París.

El préstamo se acordó tras delicadas negociaciones diplomáticas y, pese a la preocupación de algunas figuras culturales francesas por el riesgo de mover la delicada tela, se anunció durante la visita de Estado de Macron a Reino Unido en julio de 2025. A cambio, el Museo Británico ha prestado varias piezas, que incluyen tesoros vikingos y anglosajones, a museos de Normandía.

El año 1066 sigue siendo una de las fechas más famosas de la historia británica, y las autoridades de Reino Unido tratan el préstamo del tapiz como un momento cultural único en un milenio.

El gobierno de Burnham dijo el miércoles que una exposición digital llevará su historia a sedes de todo Reino Unido, y que varios escolares participarán en una “lección nacional de historia en vivo” sobre el tema el 14 de octubre.

Burnham, quien asumió el cargo hace seis semanas, recibirá a Macron para sostener conversaciones en el 10 de Downing St. el jueves. Su oficina indicó que los esfuerzos para impedir que los migrantes crucen el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones encabezarán la agenda. El gobierno de Reino Unido afirma que el refuerzo de la cooperación policial entre ambos países ha ayudado a reducir en más de un 40% el número de personas que realizan el cruce en 2026, en comparación con el año pasado.

También es probable que se hable de las guerras de Irán y de Rusia y Ucrania. Francia y Reino Unido han encabezado los esfuerzos para reforzar el apoyo europeo a Ucrania durante su esfuerzo de más de 4 años y medio para repeler la invasión a gran escala de Rusia, y Burnham ha prometido mantener el respaldo británico a Kiev.

El primer ministro también quiere forjar vínculos más estrechos con la Unión Europea para poner fin a lo que ha calificado como una “década de bajo crecimiento” causada por la salida de Reino Unido del bloque tras el referéndum de 2016.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.