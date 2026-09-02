Legisladores piden al Pentágono explicar por qué ordenó a unidad dejar de especializarse en drones

Un grupo bipartidista de legisladores de Estados Unidos está presionando al Ejército para que explique por qué ordenó a una unidad con base en Europa que dejara de especializarse en guerra con drones, una instrucción que llega en un momento en que los campos de batalla del mundo evolucionan rápidamente y las tácticas militares dependen cada vez más de sistemas no tripulados para combatir.

La 173ª Brigada Aerotransportada estaba construyendo sus propios drones y practicando el tipo de guerra que Ucrania ha impulsado contra Rusia y que Irán libra contra Estados Unidos, una guerra que ha matado y herido a tropas estadounidenses. La brigada, de 600 soldados, se creó en noviembre para poder desplegarse en cualquier lugar donde se necesitaran drones.

“Nos preocupa profundamente que eliminar esta unidad especializada en drones limite nuestra capacidad de aprender de aliados, en particular de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y obstaculice nuestros esfuerzos por modernizar la guerra con drones a la velocidad necesaria para competir en el campo de batalla moderno”, manifestaron los legisladores en una carta compartida con The Associated Press.

La carta solicita una sesión informativa del Ejército para que explique su decisión y fue enviada el martes al secretario del Ejército saliente, Dan Driscoll, y al general Christopher LaNeve, jefe interino del Estado Mayor del Ejército. La firmaron la senadora demócrata Jeanne Shaheen, de Nuevo Hampshire; el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte; el senador independiente Angus King, de Maine; y el representante republicano Mike Turner, de Ohio.

“Esta unidad especializada fue una respuesta prudente en un momento en que el carácter de la guerra está cambiando más rápido de lo que una formación convencional puede adaptarse”, señalan los congresistas.

Indicaron que les interesa especialmente comprender los datos, el análisis y el proceso detrás del cambio después de menos de un año de actividad de la unidad de drones. También quieren saber si la decisión se basó en directrices del liderazgo del Pentágono o si fue tomada internamente por el Ejército.

LaNeve, quien está ocupando el puesto del principal oficial uniformado del Ejército, ordenó recientemente al batallón volver a centrarse en su misión principal como unidad de infantería aerotransportada. La medida se produjo después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyó de forma repentina al anterior jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George.

La integración de drones en las tácticas del Ejército era una prioridad importante para George. El año pasado, él y Driscoll presentaron lo que denominaron la Iniciativa de Transformación del Ejército, que impulsaba la incorporación de “(sistemas de aeronaves no tripuladas) modernizados en las formaciones”.

George, quien se convirtió en jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno del presidente Joe Biden, hablaba con frecuencia sobre la necesidad de acelerar el desarrollo de nuevos sistemas de drones y ponerlos en manos de soldados regulares, no solo de unidades especializadas. Driscoll respaldó esos esfuerzos y se centró en reducir la burocracia para que los contratistas militares pudieran desarrollar rápidamente más drones.

Después de que Hegseth destituyó a George sin explicación en abril, LaNeve lo reemplazó. Driscoll presentó su propia renuncia esta semana y más tarde afirmó en redes sociales que el miércoles sería su último día completo en el cargo. No se reveló públicamente el motivo de su salida, pero era aliado de George, y se ha informado ampliamente sobre sus tensiones con Hegseth.

Los legisladores escribieron: “Apoyamos las iniciativas transformadoras que el Ejército ha emprendido en esta área bajo el liderazgo del secretario Driscoll y nos gustaría que ese impulso se mantuviera incluso mientras cambia el liderazgo uniformado”.

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Toropin informó desde Nuremberg, Alemania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.