Empresario absuelto de acusaciones por asesinato de periodista en Malta

Un jurado en Malta absolvió el miércoles al empresario maltés acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista investigativa Daphne Caruana Galizia.

Caruana Galizia fue asesinada por un carro-bomba en 2017, un crimen que conmocionó a Europa, provocó protestas que derribaron a un primer ministro y dejó al descubierto una cultura de impunidad en la nación insular mediterránea, la más pequeña de la Unión Europea.

Yorgen Fenech, un destacado empresario maltés, fue acusado formalmente en 2021 de complicidad y conspiración criminal. Los fiscales lo acusaron de ser el autor intelectual del asesinato.

Fenech se declaró inocente y el jurado lo absolvió el miércoles de ambos cargos.

Fenech era el último de media docena de personas acusadas en el complot en ser procesado. No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, como es habitual en los juicios penales en Malta.

Periodista que escribía sobre casos de corrupción

Caruana Galizia, de 53 años, fue asesinada el 16 de octubre de 2017 por un carro-bomba que fue detonado mientras conducía cerca de su casa.

Sus reportajes de investigación habían apuntado a personas del círculo íntimo del entonces primer ministro Joseph Muscat, a quienes acusó de tener empresas offshore en paraísos fiscales reveladas en la filtración de los Papeles de Panamá. También cubrió denuncias sobre la oposición y círculos empresariales en Malta.

En el momento de su muerte, enfrentaba más de 40 demandas por difamación.

Una investigación independiente sobre el asesinato publicada en 2021 concluyó que el Estado maltés “tiene que asumir la responsabilidad” por el asesinato debido a una cultura de impunidad que emanaba de los niveles más altos del gobierno.

El caso llevó a la renuncia del primer ministro

Fenech estaba involucrado en un consorcio que ganó un controvertido contrato con el gobierno maltés para construir una central eléctrica.

Su arresto en 2019, cuando se alejaba navegando de Malta en su yate, desencadenó una serie de protestas masivas en el país que culminaron con la renuncia de Muscat.

Otras personas implicadas

En 2022, George Degiorgio y su hermano Alfred Degiorgio se declararon culpables de llevar a cabo el asesinato. Cada uno fue condenado a 40 años de prisión.

En 2025, otros dos hombres fueron condenados a cadena perpetua, la pena máxima posible, tras ser declarados culpables de complicidad en el asesinato. Jamie Vella y Robert Agius fueron acusados de suministrar la bomba que mató a Caruana Galizia.

Otro hombre, Vincent Muscat, se declaró culpable en 2021 por su papel en el asesinato y fue condenado a 15 años de prisión.

Un intermediario que se autoinculpó, el taxista Melvin Theuma, recibió un indulto presidencial en 2019 a cambio de su testimonio.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.