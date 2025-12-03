Macron llega a China para hablar con Xi sobre comercio y la guerra de Rusia en Ucrania

Emmanuel Macron llegó a China el miércoles para una visita de Estado de tres días centrada en el comercio y las conversaciones diplomáticas, mientras el presidente de Francia busca involucrar a Beijing en la presión a Rusia para un alto el fuego con Ucrania.

Macron abogará por una agenda de cooperación en asuntos económicos y comerciales destinada a lograr un equilibrio que garantice “un crecimiento sostenible y sólido que beneficie a todos”, de acuerdo con su oficina.

Francia busca atraer más inversión de empresas chinas y facilitar el acceso de las exportaciones francesas al mercado del gigante asiático. Se espera que funcionarios de ambas naciones firmen durante la visita varios acuerdos sobre energía, industria alimentaria y aviación.

Macron se ha comprometido a defender “un acceso justo y recíproco al mercado”, señaló su oficina.

El mandatario y su esposa, Brigitte, llevaban abrigos abiertos para protegerse del frío invernal cuando bajaron de su avión al anochecer en un aeropuerto de Beijing. Fueron recibidos por el ministro de Exteriores, Wang Yi, quien conversó con Macron antes de que la pareja presidencial gala partiera en una limusina.

Se espera que más tarde visiten el complejo del Jardín Qianlong, del siglo XVIII, en la Ciudad Prohibida, el antiguo palacio de los emperadores de China. El jardín, que data de la dinastía Qing, reabrió recientemente al público después de una importante renovación.

Francia será la anfitriona de la cumbre del Grupo de los Siete en 2026, que reúne a las economías más avanzadas del mundo, mientras que China presidirá el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) entre cuyos 21 miembros están Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia y Rusia.

Francia y la Unión Europea han definido a China como un socio, competidor y rival sistémico. Los últimos años han estado marcados por múltiples disputas comerciales en una serie de industrias luego de que la UE abrió una investigación sobre las ayudas a los vehículos eléctricos chinos. Beijing respondió con pesquisas acerca de las importaciones de brandy, cerdo y productos lácteos europeos.

El bloque de 27 naciones tiene un enorme déficit comercial con China, que el año pasado superó los 300.000 millones de euros (348.000 millones de dólares). China representa además el 46% del déficit comercial total de Francia.

Las conversaciones entre Macron y Xi abordarán también la guerra de Rusia en Ucrania, especialmente después de la reunión del lunes en París con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, para discutir posibles términos para un alto el fuego.

“Lo que queremos (...) es que China pueda convencer e influir en Rusia para avanzar hacia un alto el fuego lo más rápido posible y consolidar ese alto el fuego a través de negociaciones que, en nuestra opinión, deberían conducir a garantías de seguridad sólidas para Ucrania”, dijo un alto funcionario diplomático francés.

París espera que Beijing “se abstenga de proporcionar a Rusia cualquier medio para continuar la guerra”, agregó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las prácticas de la presidencia francesa.

Corbet informó desde París.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.