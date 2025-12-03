Europeos acusan a Putin de fingir interés en la paz tras conversaciones con enviados de EEUU

Funcionarios ucranianos y europeos acusaron el miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, de fingir interés en los esfuerzos de paz después de que enviados de Estados Unidos mantuvieran cinco horas de conversaciones en el Kremlin que no produjeron señales de un avance, aunque se esperaba que las negociaciones continuaran.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, afirmó que Putin debería "dejar de hacer perder el tiempo al mundo".

La secretaria británica de Exteriores, Yvette Cooper, expresó que el líder ruso "debería poner fin a la fanfarronería y el derramamiento de sangre y estar dispuesto a sentarse a la mesa y apoyar una paz justa y duradera" para Ucrania y en interés de la seguridad europea.

Putin se reunió el martes por la noche en Moscú con el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner. La reunión fue otro paso en un renovado esfuerzo de Estados Unidos por negociar un acuerdo de paz que ha estado fuera de alcance desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero.

Las partes rusa y estadounidense acordaron no divulgar el contenido de las conversaciones, pero al menos un gran obstáculo para un acuerdo —si Rusia puede quedarse con las partes de Ucrania que ha ocupado desde su invasión en febrero de 2022— permanece.

Yuri Ushakov, un asesor principal de Putin, dijo a los periodistas que "hasta ahora, no se ha encontrado un compromiso" sobre el tema del territorio, sin el cual, afirmó, el Kremlin no ve "ninguna resolución a la crisis".

Ucrania, por su parte, también ha descartado ceder el territorio que Rusia ha capturado.

Ushakov calificó la conversación con los funcionarios estadounidenses como "bastante útil, constructiva, bastante sustanciosa", pero agregó que se discutió el marco de la propuesta de paz de Estados Unidos en lugar de "redacción específica".

Antes de las conversaciones en el Kremlin, Putin hizo una crítica mordaz al papel de Europa en las negociaciones, acusando a los países del continente de querer sabotear un acuerdo. Añadió ominosamente que, aunque no quiere pelear con Europa, "si Europa de repente quiere librar una guerra con nosotros y la inicia, estamos listos de inmediato".

Esos comentarios mantuvieron altas las tensiones sobre los esfuerzos para detener la guerra tras casi cuatro años.

Los europeos intensifican la ayuda a Ucrania

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países europeos de la OTAN, reunidos en Bruselas, mostraron poca paciencia con Moscú.

"Lo que vemos es que Putin no ha cambiado de rumbo. Está presionando más agresivamente en el campo de batalla", dijo el ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna. "Es bastante obvio que no quiere ningún tipo de paz".

La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, se mostró de acuerdo. "Hasta ahora no hemos visto ninguna concesión por parte del agresor, que es Rusia, y creo que la mejor medida de confianza sería comenzar con un alto el fuego completo", dijo a los periodistas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que los socios de Ucrania seguirán enviándole ayuda militar para asegurar que se mantenga la presión sobre Moscú.

"Las conversaciones de paz están en curso. Eso es bueno", dijo Rutte.

"Pero al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que mientras se llevan a cabo y no estamos seguros de cuándo terminarán, Ucrania esté en la posición más fuerte posible para mantener la lucha, para contraatacar a los rusos. Pero también en la posición más fuerte posible cuando las conversaciones de paz realmente lleguen a un punto en el que se sienten a la mesa", expresó.

Canadá, Alemania, Polonia y Holanda anunciaron que gastarán cientos de millones de dólares entre todos para comprar armas estadounidenses que donar a Ucrania.

Los aliados europeos en la OTAN comenzaron en agosto a comprar armas estadounidenses para Ucrania bajo un acuerdo financiero conocido como la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania, o PURL.

La guerra se cobra más vidas

Rusia y Ucrania están inmersas en una sombría guerra de desgaste en el campo de batalla y utilizan drones y misiles para ataques de largo alcance detrás de la línea del frente.

Drones rusos atacaron la ciudad de Ternivka en la región de Dnipropetrovsk en Ucrania, matando a dos personas e hiriendo a tres más, dijo el miércoles el jefe de la administración militar regional, Vladyslav Haivanenko.

Dos personas estaban en estado crítico, afirmó, después de que el ataque destruyera una casa y dañara seis más.

En total, Rusia disparó 111 drones de ataque y señuelo a Ucrania durante la noche, informó la Fuerza Aérea de Ucrania.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa dijo el miércoles que sus defensas antiaéreas destruyeron 102 drones ucranianos durante la noche.

Los escombros de un dron que cayó provocaron un incendio en un depósito de petróleo en la región de Tambov, unos 200 kilómetros (120 millas) al sur de Moscú, dijo el gobernador local, Yegveniy Pervyshov.

___

Cook informó desde Bruselas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.