Canciller de Taiwán dice que presión china sobre países es "nueva normalidad"

Los intentos de China de ejercer presión o influencia sobre otros países para limitar el acceso de Taiwán a eventos internacionales se han convertido en “la nueva normalidad”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de la isla el miércoles.

Lin Chia-Lung habló después de que delegados taiwaneses fueran detenidos en Kenia y se les negara el acceso a una conferencia sobre los océanos, supuestamente debido a la presión china sobre los organizadores, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán.

El presidente de Taiwán pospuso una visita prevista a la nación africana de Esuatini en abril después de que tres países retiraran el permiso para que su avión sobrevolara sus territorios tras la presión de China, informó su oficina. Finalmente llegó a la nación africana días después, en un avión fletado por el rey de Esuatini.

En los últimos meses, Beijing ha intensificado una campaña de presión sobre otros países para limitar el acceso de funcionarios o delegados taiwaneses a diversos eventos.

En el incidente más reciente, dos delegados taiwaneses a la conferencia oceanográfica en Mombasa fueron rechazados con el argumento de que no se reconocían sus pasaportes taiwaneses, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Taipéi el martes.

El ministerio indicó que les confiscaron los pasaportes y los teléfonos móviles, y que estuvieron detenidos durante más de 20 horas antes de que se les permitiera salir del país.

El resto de la delegación taiwanesa se retiró de la conferencia tras el incidente.

Kenia defendió su decisión de negar el acceso a los ciudadanos taiwaneses. El secretario principal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Korir Sing’oei, manifestó que la política exterior de su país “reconoce una sola China”.

“Cualquier persona que pretenda portar un pasaporte taiwanés normalmente no sería autorizada a cruzar nuestras fronteras por carecer de la documentación adecuada y, en cualquier caso, no formaría parte de una reunión formal de Estado convocada por el gobierno de Kenia”, indicó Sing’oei.

Lin criticó a Kenia por su “distorsión unilateral y expansión injustificada de su llamada interpretación de ‘una sola China’”, en referencia a las reivindicaciones de Beijing sobre Taiwán.

“La obstrucción de Kenia para que nuestros delegados asistan a la reunión es absolutamente errónea, y la condenamos enérgicamente y protestamos contra ello”, declaró Lin en un acto organizado por la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Taiwán. China no ha comentado las acusaciones.

China lleva tiempo intentando limitar la representación de Taiwán en organismos internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud y su órgano rector, la Asamblea Mundial de la Salud. En los Juegos Olímpicos, Taiwán se ve obligado a participar bajo el nombre de “Taipéi Chino” debido a la presión de Beijing.

Lin sostuvo que China presiona a países para excluir a Taiwán, especialmente cuando se trata de economías en desarrollo y emergentes que están bajo la influencia económica de Beijing.

“Algunos países del Sur Global son manipulados por el gobierno chino de todas las maneras”, afirmó Lin, añadiendo que "algunos países democráticos están tratando de combatirlo”.

Kenia alberga la conferencia anual sobre los océanos, que se centra en abordar cuestiones oceánicas críticas, entre ellas el cambio climático, la biodiversidad y la contaminación.

Cientos de delegados de África, Estados Unidos, la Unión Europea y naciones insulares del Caribe y el Pacífico vulnerables al clima participan en la conferencia. Los organizadores han buscado posicionar a África —que alberga el evento por primera vez— como una fuerza impulsora en la gobernanza oceánica global.

China y Taiwán han sido gobernados por separado desde 1949, cuando el Partido Comunista llegó al poder en Beijing tras una guerra civil. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán, que más tarde pasó de la ley marcial a una democracia multipartidista.

Durante décadas, China ha considerado a Taiwán como su propio territorio y ha dicho que la isla debe quedar bajo su control, incluso mediante el uso de la fuerza si fuera necesario.

___________________________________

Musambi reportó desde Nairobi, Kenia.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.