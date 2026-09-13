Un mercante iraní es atacado cerca del estrecho de Ormuz, según medios estatales iraníes

Un mercante iraní fue atacado la madrugada del domingo frente a la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, según indicaron medios estatales iraníes, en un suceso que dejó un muerto y tres heridos.

Por separado, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo reportó que una embarcación había recibido el impacto de un proyectil mientras transitaba por el estrecho, sin ofrecer detalles.

El ejército de Estados Unidos, que anteriormente ha atacado buques con bandera iraní mientras mantiene un bloqueo de puertos iraníes, no hizo comentarios en un primer momento.

El ataque se produjo mientras continúan las tensiones en torno a la vía navegable, que se consideraba internacional antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero.

Irán dijo el sábado que ministros de Exteriores de países de la región se reunirán para hablar sobre los esfuerzos de Irán y Omán, al otro lado del estrecho, para gestionar el transporte marítimo en él.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.