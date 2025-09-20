Los esfuerzos de paz de Trump fracasan mientras los conflictos en Ucrania y Gaza se intensifican

Un mes después de una cumbre en Alaska con el líder ruso Vladímir Putin, el presidente Donald Trump aún parece sorprendido de que su estrategia no haya resultado en paz en Ucrania.

“Él me ha decepcionado”, dijo Trump esta semana. “Realmente me ha decepcionado”.

No ha habido más avances en Oriente Medio, donde el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está comenzando una nueva ofensiva en Ciudad de Gaza y atacando en toda la región.

“Tienen que ser muy, muy cuidadosos”, dijo Trump después de que Israel atacó a Hamás dentro de Qatar, un aliado de Estados Unidos que ha sido anfitrión de negociaciones diplomáticas.

La decepción y frustración de Trump es muy diferente de la confianza y dominio que intenta proyectar en el escenario internacional, especialmente mientras promueve sus esfuerzos diplomáticos y hace campaña para el Premio Nobel de la Paz. Cuando se le preguntó sobre sus objetivos para la próxima Asamblea General de la ONU, el presidente dijo “paz mundial”. Pero los conflictos más destacados parecen estar escalando en lugar de disminuir.

“Todo este último esfuerzo de nueve meses por la paz fue solo un carrusel”, dijo Max Bergmann, quien trabajó en el Departamento de Estado en la administración del demócrata Barack Obama y que ahora está en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

Gestos audaces, pero alcanzar acuerdos de paz es difícil

Aunque Trump valora los gestos audaces —un ataque de bombardero furtivo en Irán, un anuncio arancelario amplio— resolver un rompecabezas global es una lucha mucho mayor.

La verdad fundamental, dijo Bergmann, es que “intentar alcanzar acuerdos de paz es muy difícil”, y que Trump no se ha rodeado de diplomáticos experimentados y expertos en política exterior.

“Es como si me dijeras, ‘ve a hacer un trato hotelero’”, señaló Bergmann. “Sería un trato terrible. Se perdería mucho dinero”.

En defensa de Trump, la Casa Blanca ha señalado comentarios de líderes europeos que han elogiado sus esfuerzos por forjar acuerdos de paz. Trump a menudo señala que contrata “solo a las mejores personas”.

Matt Kroenig, un asesor senior de política en el Pentágono durante el primer mandato de Trump, dijo que la audacia del presidente puede obtener resultados, como cuando exigió un aumento en el gasto de defensa de los aliados europeos.

Sin embargo, Trump puede terminar dando vueltas en temas más desafiantes y eventualmente rendirse, como cuando intentó persuadir a Kim Jong Un para que pusiera fin al programa nuclear de Corea del Norte.

Cuando se trata de lograr la paz en Ucrania y Gaza, “¿En qué momento él dice, ‘esto es demasiado difícil, pasemos a otros temas’?”, cuestionó Kroenig.

La política exterior suele ser un deporte de equipo para las administraciones presidenciales, ya que requiere una amplia coordinación entre agencias a través del Consejo de Seguridad Nacional. Pero Trump ha reducido drásticamente al personal del consejo, y Marco Rubio es al mismo tiempo secretario de Estado y asesor de seguridad nacional.

“Es una persona estableciendo la estrategia y todos los demás esperando para ver”, dijo Kroenig.

Oriente Medio está cada vez más en caos

En Oriente Medio, Trump se está viendo atrapado en medio de una situación cada vez más explosiva. Ha visitado naciones árabes, incluido Qatar, este año para fortalecer lazos, y ha respaldado las operaciones militares de Israel en Gaza e Irán.

Pero ahora Israel, envalentonado por su éxito en el campo de batalla, está atacando más ampliamente en toda la región, incluido el reciente bombardeo que tuvo como objetivo a funcionarios de Hamás en Qatar. Eso puso en peligro las negociaciones que Estados Unidos ha estado tratando de impulsar y sacudió la fe de los líderes árabes en la capacidad de Trump para influir, y mucho menos controlar, a Netanyahu.

Algunos de ellos ahora ven a Israel, no a Irán, como su principal amenaza de seguridad, según tres diplomáticos árabes familiarizados con las conversaciones en la última cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo en Doha. Es un cambio notable después de que Israel y las naciones árabes se acercaron durante el primer mandato de Trump, cuando el presidente republicano defendió los Acuerdos de Abraham. Los diplomáticos no estaban autorizados a discutir públicamente las conversaciones privadas y hablaron bajo condición de anonimato.

Los funcionarios estadounidenses han tratado de calmar las dudas señalando las expresiones de descontento de Trump con los últimos movimientos de Netanyahu, a las recientes reuniones celebradas con el primer ministro de Qatar y a las discusiones sobre mejorar la seguridad.

Durante la reunión anual de alto nivel de la próxima semana en la Asamblea General, Rubio y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, pueden esperar escuchar un coro de críticas, con las naciones árabes buscando un cambio más fundamental en el trato de Estados Unidos a la región.

Por ejemplo, Washington ha tratado de asegurar que Israel tenga una ventaja militar sobre sus vecinos árabes. Pero ahora que Israel ha atacado a Qatar con armas suministradas por Estados Unidos —un ataque que Qatar no pudo contrarrestar con sus propias defensas suministradas por Estados Unidos— los diplomáticos árabes están considerando exigir un apoyo más fuerte.

Tal movimiento probablemente sería políticamente inviable, al menos por ahora, con el apoyo a Israel fuerte entre los republicanos que controlan el Congreso.

El enfoque equívoco de Trump hacia Putin

En Europa, Trump ha frustrado a sus críticos con su enfoque equívoco hacia Putin, a veces sugiriendo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy es tan responsable de la guerra que Moscú comenzó con su invasión de 2022.

Trump insistió recientemente en que su reunión con Putin “logró mucho”, pero “se necesitan dos para bailar tango”.

“Sabes que esas son dos personas, Zelenskyy y Putin, que se odian”, dijo.

Los temores de que la guerra en Ucrania pudiera extenderse se han intensificado por las recientes incursiones militares rusas en el espacio aéreo de los miembros de la OTAN Polonia y Estonia. Después de que tres aviones de combate rusos ingresaron al espacio aéreo estonio el viernes, Trump dijo que podría señalar “un gran problema”.

Durante una conferencia de prensa en el Reino Unido en su visita de Estado, Trump dijo que estaba dedicado a detener los conflictos en Gaza y Ucrania. Luego se volvió filosófico.

“Nunca se sabe en la guerra. Sabes, la guerra es una cosa diferente”, dijo. “Suceden cosas que son muy opuestas a lo que pensabas”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.