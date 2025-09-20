Rusia lanza ataque a gran escala sobre Ucrania y causa 3 muertos y docenas de heridos

Rusia lanzó un ataque a gran escala con misiles y aviones no tripulados sobre regiones de toda Ucrania el sábado por la mañana y mató al menos a tres personas e hirió a decenas más, segùn funcionarios ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que los ataques alcanzaron nueve regiones, incluidas Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporiyia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy y Járkiv.

"El objetivo del enemigo era nuestra infraestructura, zonas residenciales y empresas civiles", señaló, añadiendo que un misil equipado con municiones de racimo impactó en un edificio de varios pisos en la ciudad de Dnipro.

"Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar, sino una estrategia deliberada de Rusia para intimidar a la población civil y destruir nuestra infraestructura", indicó el mandatario en un comunicado en su canal oficial de Telegram.

Al menos 26 personas resultaron heridas en el ataque en la región de Dnipropetrovsk, en el centro del país, según su gobernador, Serhii Lysak. Varios edificios de gran altura y viviendas sufrieron daños en la ciudad oriental de Dnipro.

En la región de Kiev, las autoridades locales reportaron de ataques en las áreas de Bucha, Boryspil y Obukhiv. Una casa y varios vehículos resultaron dañados. En la provincia occidental de Leópolis, el gobernador, Maxim Kozytsky, dijo que se derribaron dos misiles de crucero.

Rusia disparó 619 drones y misiles, explicó la Fuerza Aérea ucraniana en un comunicado. En total, se detectaron 579 aviones no tripulados, ocho misiles balísticos y 32 de crucero, y las fuerzas locales derribaron y neutralizaron 552 drones, dos misiles balísticos y 29 de crucero, agregó.

"Durante el ataque aéreo, la aviación táctica, en particular los cazas F-16, actuó con eficacia contra los misiles de crucero del enemigo. Una vez más, las armas occidentales demuestran su efectividad en el campo de batalla", aseveró la Fuerza Aérea en un comunicado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.