Israel mata a 14 en Gaza mientras algunos países se disponen a reconocer un Estado palestino

Los ataques israelíes se cobraron la vida de al menos 14 personas durante la noche en la Ciudad de Gaza, dijeron funcionarios de salud, mientras Israel intensifica su ofensiva en la zona e insta a los palestinos a marcharse.

Los ataques coinciden con el creciente hartazgo de los países occidentales con la intensificación de la guerra en la Franja, y algunos se disponen a reconocer un Estado palestino en la reunión de líderes mundiales en la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana. En un comunicado el viernes, el Ministerio de Exteriores de Portugal indicó que su reconocimiento llegará el domingo. Lisboa ya había anunciado su planes para hacerlo, pero no había fijado la fecha.

Portugal es una de las naciones, junto a Reino Unido, Canadá, Australia, Malta, Bélgica y Luxemburgo, que se espera que reconozcan un Estado palestino en los próximos días.

La última operación israelí, que comenzó esta semana, recrudece aún más un conflicto que ha sacudido Oriente Medio y probablemente aleja aún más cualquier posibilidad de un alto el fuego. El ejército, que dice querer "destruir la infraestructura militar de Hamás", no ha dado un calendario para la ofensiva, pero hay indicios de que podría durar meses.

En los últimos 23 meses, la campaña israelí en el sitiado territorio palestino ha matado a más de 65.000 personas, arrasó vastas zonas del enclave, desplazó alrededor del 90% de la población y causó una crisis humanitaria catastrófica, con los expertos afirmando que la Ciudad de Gaza está padeciendo una hambruna.

El doctor Rami Mhanna, director general del hospital Shifa, al que fueron trasladados algunos de los cuerpos, explicó que entre las víctimas mortales había seis miembros de una misma familia, cuya casa fue alcanzada por un ataque a primera hora del sábado. Eran parientes del director del centro, el doctor Mohamed Abu Selmiya, afirmó.

La Media Luna Roja Palestina reportó que otras cinco personas fallecieron en otro operativo cerca de la Plaza Shawa.

El ejército de Israel no respondió por el momento a preguntas sobre los ataques.

En los últimos días, Israel ha instado a cientos de miles de palestinos que se refugian en la Ciudad de Gaza a marcharse hacia el sur a lo que califica como zona humanitaria.

Los palestinos han abandonado la ciudad en masa —algunos en coche y otros a pie. Israel habilitó otro corredor al sur de la ciudad durante dos días de esta semana para permitir la salida de más gente. Pero muchos palestinos no están dispuestos a volver a trasladarse, están demasiado débiles para irse o no pueden costear el costo de la mudanza.

Las organizaciones humanitarias han advertido que forzar a miles de personas a marcharse empeorará la grave crisis humanitaria, y reclamaron un alto el fuego para que la ayuda pueda llegar a quienes la necesitan en el enclave.

El viernes, UNICEF reportó el robo de alimentos terapéuticos destinados a salvar la vida de miles de niños en Gaza de cuatro de sus camiones. Individuos armados se acercaron a los vehículos en el exterior de sus instalaciones en la Ciudad de Gaza y los conductores fueron retenidos a punta de pistola mientras se llevaban la comida, afirmó la agencia de la ONU en un comunicado.

“Estaban destinados a tratar a niños desnutridos en la Ciudad de Gaza, donde se ha declarado una hambruna... era un envío que salvaba vidas en medio de las severas restricciones a la entrega de ayuda", señaló Ammar Ammar, portavoz de UNICEF.

En un comunicado el viernes, el ejército de Israel culpó a Hamás del robo de comida.

Israel acusa a Hamás de desviar la ayuda y usarla para financiar su actividad militar, sin proporcionar pruebas. La ONU sostiene que hay mecanismos en impiden cualquier desvío significativo de ayuda.

El número de fallecidos en Gaza desde el ataque insurgente del 7 de octubre de 2023 que provocó la guerra ha superado los 65.100, según su Ministerio de Salud, que forma parte del gobierno dirigido por el grupo islamista. El conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes. Tanto la ONU como muchos expertos independientes consideran que sus cifras son una estimación fiable.

En su asalto sobre el sur de Israel, insurgentes liderados por Hamás mataron a unas de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 251. Cuarenta y ocho rehenes permanecen en Gaza, y se cree que menos de la mitad siguen vivos.

La periodista de The Associated Press Renata Brito en Barcelona contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.