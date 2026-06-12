Estallan choques en capital del Congo por propuesta de cambios al límites de mandato presidencial

Violentos enfrentamientos estallaron el viernes en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, durante una protesta contra una propuesta de cambio constitucional que, según los opositores, podría allanar el camino para que el presidente Félix Tshisekedi busque un tercer mandato.

La protesta, organizada por la coalición opositora C64, fue dispersada por la policía con gas lacrimógeno luego que los manifestantes se enfrentaran con simpatizantes progubernamentales frente al Parlamento.

La República Democrática del Congo está aquejada por múltiples crisis, entre ellas un brote de ébola y una escalada del conflicto de décadas con los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, uno de más de 100 grupos armados que compiten por el control en las provincias orientales.

Tshisekedi, de 62 años, está en el cargo desde 2019 y debe completar su segundo mandato de cinco años en 2028. Ha señalado que está dispuesto a buscar un tercer mandato si los votantes lo aprueban en un referéndum.

La Constitución congoleña prohíbe cualquier revisión de los límites de mandato presidencial. Sin embargo, un proyecto de ley que se estudia en la Asamblea Nacional, la cámara baja, permitirá al presidente modificar esas disposiciones en caso de una “disfunción mayor” que paralice las instituciones del Estado, potencialmente tras un referéndum.

Los principales partidos de oposición del país, que han estado divididos en los últimos años, unieron fuerzas en mayo bajo la bandera de C64, o Coalición Artículo 64, para oponerse a lo que describen como un intento de Tshisekedi de mantenerse en el poder. La coalición ha calificado los cambios propuestos como una “grave amenaza” para la estabilidad del país.

La manifestación del viernes derivó en enfrentamientos entre simpatizantes de la oposición y activistas progubernamentales antes que interviniera la policía.

Entre los heridos estuvo Martin Fayulu, segundo en las elecciones presidenciales de 2018 y una de las figuras opositoras más destacadas de la República Democrática del Congo. Un video publicado en su página oficial de Facebook mostró a Fayulu con sangre visible alrededor de los ojos y en el cuello de su camisa blanca al tiempo que sus simpatizantes lo ayudaban a abrirse paso entre la multitud.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.