Grupos jurídicos que ayudan a niños migrantes en EEUU dicen recibir visitas intimidatorias del ICE

Organizaciones que brindan asistencia juridica a niños que llegaron solos a Estados Unidos indicaron que agentes del ICE y del Departamento de Salud y Servicios Humanos intentaron ingresar a sus oficinas, en lo que los grupos dijeron forma parte de una campaña para intimidar a los proveedores de servicios legales.

Debido a la especial vulnerabilidad de los niños, históricamente el gobierno estadounidense ha proporcionado ayuda jurídica a menores migrantes que llegaron al país sin un padre o tutor. Pero el segundo gobierno del presidente Donald Trump ha intentado recortar los fondos a la red de grupos legales no gubernamentales que brindan asistencia jurídica, al tiempo que el gobierno ha tomado otras medidas que, según activistas, equivalen a un ataque contra los niños inmigrantes.

Tres organizaciones que brindan ayuda jurídica a niños señalaron en comunicados de prensa que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, que forma parte del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) intentaron obtener acceso a sus oficinas en el área de Washington D.C. Las organizaciones son Amica Center for Immigrant Rights, Ayuda y Kids in Need of Defense (KIND).

El ICE canalizó las solicitudes de información al Departamento de Justicia, que a su vez las remitió a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que depende del HHS. Éste canalizó las preguntas a la oficina del inspector general, la cual indicó en un comunicado que por lo general no confirma ni niega la existencia de investigaciones en curso.

Grupos de asistencia jurídica para niños denuncian intimidación

Michael Lukens, director de Amica, contó que agentes visitaron sus oficinas el jueves y pidieron registros financieros relacionados con su contrato para brindar servicios jurídicos a niños migrantes no acompañados. No traían una orden judicial ni documentación que respaldara sus exigencias, y la organización les negó el acceso, explicó Lukens.

“No había otra razón para presentarse que intimidarnos, y no funcionó”, manifestó Lukens, quien añadió que los proveedores de servicios jurídicos ya entregan regularmente al gobierno actualizaciones sobre su trabajo. Lukens sostuvo que las visitas de las fuerzas del orden formaban parte de meses de “ataques muy silenciosos y estratégicos” del gobierno contra los derechos legales de los niños inmigrantes.

“Si los niños no tienen abogados, es muy poco probable que puedan pelear sus casos”, expresó.

Críticos del gobierno de Trump han expresado preocupación por controles de bienestar realizados por agentes de inmigración en escuelas primarias, por agentes de inmigración que se presentan y detienen a patrocinadores en reuniones de reunificación con niños, y por nueva documentación exigida que ha creado una “barrera de papeleo” y ha derivado en una demanda reciente.

Wendy Young, presidenta de KIND, indicó que dos agentes de la Oficina del Inspector General del HHS tocaron a la puerta de su oficina en Washington el jueves. No traían una orden judicial ni citación, pero pidieron acceso a registros financieros.

Paula Fitzgerald, directora ejecutiva de Ayuda, relató que dos agentes visitaron su oficina el miércoles por la mañana y solicitaron ver información sobre facturación relacionada con su trabajo de servicios jurídicos con niños migrantes. Fitzgerald les pidió que enviaran su solicitud por escrito en un correo electrónico. Ellos dijeron que volverían a comunicarse con ella y se fueron.

Estas visitas podrían tener un efecto disuasorio sobre los proveedores de servicios jurídicos, que ya de por sí están bajo presión financiera en el gobierno de Trump, señaló Young.

“Creo que existe una estrategia generalizada que consiste en hostigar e intimidar a esas organizaciones que se dedican a prestar servicios a esta población tan vulnerable, porque se trata de niños que no pueden desenvolverse en el sistema de inmigración sin la asistencia de un abogado”, agregó.

El Departamento de Justicia persigue a los patrocinadores fraudulentos de niños migrantes

Young y Lukens indicaron que las visitas se llevaron a cabo al mismo tiempo que el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el HHS ofrecieron una conferencia de prensa el jueves para anunciar casos contra tres ciudadanos guatemaltecos que, según dijeron, subrayan los peligros de una evaluación inadecuada de patrocinadores en un programa que procura reunir a los niños con familiares o amigos de la familia después de que ingresan a Estados Unidos.

Funcionarios en la conferencia de prensa señalaron que también investigan lo que las autoridades llaman superpatrocinadores —los cuales obtuvieron la custodia de más de tres niños no emparentados entre sí—, para determinar si los patrocinadores acogieron a los menores de manera fraudulenta.

“Parece que la coincidencia de fechas probablemente no fue una casualidad”, comentó Young.

Apenas un mes después de comenzado el segundo mandato de Trump, se suspendió el programa de asistencia jurídica para niños sin que se dieran mayores explicaciones, y una semana después se revirtió esa decisión.

Más recientemente, algunos grupos de asistencia jurídica han dicho que el gobierno no les ha pagado el dinero que les debe. KIND, que dice haber representado a 14.000 niños inmigrantes y haber educado a otros 70.000 sobre sus derechos jurídicos desde que se fundó la organización, indicó en su comunicado de prensa que actualmente se le adeudan 20 millones de dólares por servicios ya completados.

Las protecciones legales para niños migrantes se remontan a 2008

La Ley de Protección de Víctimas de Trata de 2008 creó protecciones especiales para los niños que llegan a Estados Unidos sin un padre o un tutor legal. Estableció que el gobierno debe facilitar la representación jurídica para los niños sometidos a procesos de deportación, aunque no ordenó que cada niño tenga un abogado.

Los niños no acompañados pueden solicitar asilo, estatus migratorio juvenil o visas para víctimas de explotación sexual. La mayoría no hablan inglés y necesitan intérpretes.

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Gonzalez informó desde McAllen, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.