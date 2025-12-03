Perú propone en la OEA reformar las reglas del asilo diplomático, México se opone

Perú propuso el miércoles en la Organización de Estados Americanos reformar las reglas del asilo diplomático para que los países que evalúan concederlo analicen obligatoriamente la información otorgada por el estado territorial sobre los posibles delitos del solicitante, mientras México se opuso a la iniciativa en medio de profundas diferencias entre ambos países.

Perú y México tienen rotas sus relaciones diplomáticas desde noviembre luego de que México otorgó asilo a la ex primera ministra peruana, Betssy Chávez, condenada a 11 años de cárcel por un delito de conspiración para rebelión y está asilada en la embajada mexicana de Lima esperando que Perú le otorgue un salvoconducto.

En la reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, a pedido de Perú, el canciller Hugo de Zela indicó que la propuesta busca que los asilos se basen en procedimientos que aseguren "objetividad, trazabilidad y responsabilidad”. Añadió que desean evitar que el asilo se conceda por “criterios ideológicos” o se convierta en una vía para escapar de la justicia local y lograr impunidad.

Más tarde, Luz Baños, representante de México en la OEA, indicó que la sesión del Consejo Permanente no era el “espacio competente para evaluar la aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954... mucho menos con miras a revisarla, reinterpretarla o proponer modificaciones”.

Baños también recordó que Perú convocó al Consejo Permanente de la OEA luego de que México otorgó el asilo y pidió el salvoconducto para la exprimera ministra peruana a inicios de noviembre. Añadió que las reglas de la Convención sobre Asilo Diplomático son “claras, precisas y vigentes” desde hace décadas.

Perú ha indicado que no pretende que el Consejo Permanente reforme las reglas del Asilo Diplomático de forma directa, sino que se autorice a realizar consultas al Comité Jurídico Interamericano, el cuerpo consultivo de la OEA, para que la propuesta sea analizada de forma técnica.

Hace dos semanas de Zela informó a la televisora CNN que decidió “demorar” la concesión del salvoconducto "para tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región, de la OEA particularmente, para ver” si la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que norma el asilo diplomático, “se adecúa a la realidad de hoy”.

El 27 de noviembre un tribunal de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión por su intento de cerrar el Congreso en 2022, lo que devino en su destitución. Chávez también fue condenada por el mismo delito a más de 11 años de cárcel.

La esposa y los dos hijos menores de Castillo están asilados en México desde 2022 luego que el expresidente peruano fue detenido.