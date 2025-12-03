Fuentes AP: Pentágono sabía que ataque a bote dejó sobrevivientes, pero lanzó un segundo bombardeo

El Pentágono sabía que había sobrevivientes después de que lanzó ataque en septiembre pasado contra una embarcación que presuntamente llevaba drogas por el mar Caribe, y de igual forma el ejército de Estados Unidos lanzó una segunda ofensiva de seguimiento, según dos personas al tanto del asunto.

La justificación para el segundo ataque fue que era necesario hundir la embarcación, según las dos personas al tanto del tema, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el incidente públicamente. El gobierno del presidente Donald Trump afirma que las 11 personas a bordo del bote murieron.

Lo que sigue sin estar claro es quién ordenó los ataques y si el secretario de Defensa Pete Hegseth estuvo involucrado, dijo una de las personas. Eso será parte de una sesión informativa clasificada del Congreso el jueves con el comandante que, según el gobierno, ordenó el segundo ataque, el almirante Frank "Mitch" Bradley.

Hegseth ha defendido el segundo ataque como algo que surgió entre la "neblina de la guerra", diciendo que no vio sobrevivientes pero que tampoco "se quedó" para el resto de la misión.

Hegseth enfrenta una creciente presión debido a los ataques militares contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. Expertos legales y algunos legisladores aseguran que una ofensiva que abatió a sobrevivientes habría violado las leyes de conflicto armado.

___

