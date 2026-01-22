Líderes de la UE se reúnen para trazar un nuevo rumbo tras amenazas de Trump sobre Groenlandia

Los líderes de la Unión Europea se reúnen el jueves para conversaciones de emergencia con el fin de trazar un nuevo rumbo en las relaciones transatlánticas después de dos semanas tumultuosas dominadas por las renovadas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia.

En vísperas de su cumbre, Trump se retractó dramáticamente de su insistencia en “adquirir” Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. Por primera vez, dijo que no usaría la fuerza para apoderarse de la isla. También retiró su amenaza de imponer aranceles a ocho naciones europeas que apoyan a Dinamarca.

Sin embargo, nada sugiere que el impredecible líder estadounidense no cambie de opinión nuevamente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó dudas esta semana sobre su fiabilidad después de que pareció dispuesto a retractarse de un acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos sellado en julio que estaba destinado a poner fin a más aranceles.

“En política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”, dijo Von der Leyen a los legisladores de la UE el martes.

No se han hecho públicos los detalles del “marco” de acuerdo acordado apresuradamente que provocó la extraordinaria reversión de Trump, y persisten las dudas al respecto. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, insiste en que su país no negociará su soberanía.

También se espera que los líderes europeos acuerden un enfoque conjunto sobre la propuesta de Trump de un “Consejo de Paz”, que inicialmente se concibió como un pequeño grupo de líderes mundiales supervisando el alto el fuego en Gaza, pero que se ha convertido en algo mucho más ambicioso.

El jueves, días después de decirle al primer ministro de Noruega en un mensaje de texto que ya no sentía “una obligación de pensar puramente en la paz”, Trump puso el foco en el consejo propuesto en Davos.

Trump ha hablado sobre que el consejo reemplace algunas de las funciones de Naciones Unidas.

Algunos países europeos han declinado las invitaciones para unirse. Noruega, Eslovenia y Suecia dijeron que no participarán. Al ser informado de que es poco probable que el presidente Emmanuel Macron se una, Trump dijo: “Le pondré un arancel del 200% a sus vinos y champañas y se unirá”.

Alemania ha ofrecido una respuesta cautelosa y no comprometida a la invitación de Trump, pero Hungría aceptó.

En vísperas de la reunión, el hombre que la presidirá, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que la administración Trump representa un desafío para la seguridad, los principios y la prosperidad de Europa.

“Todas estas tres dimensiones están siendo puestas a prueba en el momento actual de las relaciones transatlánticas”, indicó Costa.

Después de consultar a los líderes, Costa dijo que están unidos en “los principios del derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional”, algo que la UE insiste en defender mientras protege a Ucrania contra Rusia, y que Trump ha amenazado en Groenlandia.

En un discurso ante los legisladores de la UE en Estrasburgo, Francia, también insistió en que “más aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos”. Los legisladores de la UE deben respaldar ese acuerdo, pero el miércoles pospusieron su voto debido a las amenazas de Trump.

Los líderes de la UE se han visto galvanizados por el acoso de Trump sobre Groenlandia y están replanteándose sus relaciones con una América impredecible, su aliado de larga data y el miembro más poderoso de la OTAN.

“El apaciguamiento siempre es un signo de debilidad. Europa no puede permitirse ser débil, ni contra sus enemigos, ni contra su aliado”, publicó el martes en las redes sociales el primer ministro polaco Donald Tusk, un firme defensor de los fuertes lazos transatlánticos.

Von der Leyen, quien gestiona el comercio en nombre de los países de la UE, advirtió que el bloque está “en una encrucijada”. Si llegan los aranceles, dijo, “estamos completamente preparados para actuar, si es necesario, con unidad, urgencia y determinación”.

También dijo a los legisladores que la Comisión está trabajando en “un aumento masivo de la inversión europea en Groenlandia” para fortalecer su economía e infraestructura, así como en una nueva estrategia de seguridad europea.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.