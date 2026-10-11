Líder polaco dice que la glorificación de la violencia en línea impulsó los ataques en escuelas

Los ataques en escuelas polacas durante la última semana fueron “actos espontáneos” impulsados por la “glorificación de la violencia” en internet, afirmó el domingo el primer ministro polaco, Donald Tusk.

En el transcurso de cuatro días esta semana se produjeron tres ataques en escuelas de la provincia de Mazovia, en el centro de Polonia. Una persona murió y muchas resultaron heridas, incluidos niños.

Para la mañana del domingo, la policía había detenido a 117 personas en toda Polonia por portar cuchillos u otras armas peligrosas, o por amenazar con atacar escuelas o a compañeros de clase. Se revisaron unas 64.000 escuelas.

“No estamos ante ningún grupo organizado a gran escala”, declaró Tusk el domingo por la mañana, durante una reunión de crisis con el gobierno y los servicios de seguridad. “Con mucha frecuencia se trata de acciones espontáneas inspiradas por la actividad en internet”.

“En los últimos años y meses, hemos observado —a nivel global y en Polonia— un aumento de la fascinación por la violencia”, añadió.

Tusk señaló que los actos podrían estar asociados con la “violencia nihilista”, un término que usan las autoridades para describir actos de violencia impulsados por una visión nihilista del mundo y la misantropía, más que por objetivos políticos específicos.

En el caso de Polonia, indicó que “algunas de las personas detenidas son activas en el entorno ultraderechista”. Comentó que las autoridades han observado un aumento de búsquedas en internet de contenido nazi, así como de “asesinos en masa que se han convertido en ídolos en internet”.

Tusk afirmó que Polonia enfrentaba un “fenómeno de civilización” en el que niños que juegan videojuegos o quienes se interesan por historias de crímenes están quedando expuestos a cada vez más violencia.

“Esto es, en esencia, un escenario de imitación, algo así como una larga estela de atacantes que se remonta al menos a 2019, si no a décadas antes”, dijo a AP Kacper Rekawek, investigador principal del Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo en La Haya. Se refería a Brenton Tarrant, el supremacista blanco que disparó y mató a 51 musulmanes en dos mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019.

Rekawek explicó que uno de los sospechosos de los ataques más recientes en Polonia utilizó las mismas imágenes y estética que Tarrant, lo que significa que los incidentes polacos deberían “situarse dentro de los límites de un comportamiento esencialmente terrorista”.

Tusk indicó que los controles policiales en escuelas de toda Polonia continuarían hasta la próxima semana, por si niños expuestos a las historias de los ataques anteriores pudieran “tener pensamientos estúpidos e inseguros” para imitarlos.

Añadió que Polonia tenía mucho trabajo por hacer como sociedad, y que padres y maestros tienen un papel especialmente importante al comunicarse con los niños sobre sus experiencias en internet y explicarles que “la fascinación y la pertenencia a estas prácticas en línea pueden conducir a consecuencias muy negativas”.

Un estudiante de 19 años de una escuela vocacional en la provincia de Mazovia atacó a compañeros, maestros y transeúntes con un objeto punzante el miércoles, e hirió a nueve personas. Fue arrestado cerca del lugar. Al día siguiente, un joven de 15 años mató a un conserje escolar e hirió a otras dos personas en un ataque con cuchillo en su antigua escuela en la misma provincia. El sábado, una mujer de 21 años hirió a tres personas en una escuela postsecundaria en Varsovia.

Rumores de que los ataques estaban coordinados y de que habría más en un “viernes sangriento” se compartieron en grupos en línea de padres y también por medios de comunicación generalistas. Esto llevó a que 59 escuelas suspendieran las clases de forma preventiva el viernes en toda Polonia, la mayoría en la provincia de Mazovia.

Entre los detenidos el viernes por la policía figura un niño de 14 años de Varsovia al que se encontró en posesión de un cuchillo con hoja oculta y 11 petardos, y un joven de 16 años que fue a la escuela con una navaja mariposa en su mochila, informó la policía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.