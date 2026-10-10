Ataque en el aeropuerto de Riad dejó 12 muertos y más de 300 heridos, dicen autoridades saudíes

Un ataque al aeropuerto de Riad dejó 12 muertos y más de 300 heridos, informaron autoridades saudíes.

Entre los muertos había cuatro saudíes, así como dos bangladesíes, un palestino, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio y un sudanés, señalaron en un comunicado.

Algunos de los heridos estaban sumamente graves, agregó.

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El aeropuerto de la capital saudí fue atacado de nuevo el sábado mientras el reino enfrenta una extraordinaria serie de agresiones en el nuevo frente en la guerra contra Irán. El presidente Donald Trump dijo a los periodistas que estaba evaluando si Estados Unidos debería sumarse a los ataques saudíes contra los rebeldes hutíes —respaldados por Irán— en el vecino Yemen.

Los hutíes se atribuyeron la autoría de los ataques de esta semana contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid en los que murieron tres saudíes, incluido un piloto. El sábado, un misil impactó un complejo que alberga las terminales 3 y 4 para vuelos nacionales y muchas personas resultaron heridas, dijo un funcionario regional, hablando a condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a declarar a los medios.

“Puede que sí. Vamos a analizarlo”, dijo Trump sobre intervenir . “Acabamos de enterarnos del ataque reciente. Así que tomaremos una decisión. Nos movemos muy rápido”.

El aumento de los ataques, incluidos contra otros aeropuertos saudíes, instalaciones militares e infraestructura petrolera, ha ocurrido en la semana desde que una coalición encabezada por los saudíes lanzó una ofensiva militar de gran envergadura contra los hutíes. No hubo una declaración inmediata de los rebeldes, que más temprano el sábado acusaron a Arabia Saudí de atacar el Aeropuerto Internacional de Saná, la capital yemení controlada por los hutíes.

Las operaciones en el aeropuerto de Riad han sido suspendidas

Las autoridades aeronáuticas saudíes indicaron que las operaciones en el aeropuerto habían sido suspendidas y que ya se evaluaba el número de heridos y los daños. Un aviso oficial a los aviones indicó que la suspensión era hasta la medianoche. El aeropuerto tenía una fuerte presencia policial, con todas las entradas bloqueadas, y las luces alrededor del complejo estaban atenuadas.

Los vuelos a Riad estaban desviándose a otros lugares, informó el rastreador Flightradar24. Diversos países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Australia y Canadá, les advirtieron a sus ciudadanos que eviten todo viaje al aeropuerto.

Los ataques a Arabia Saudí, el principal exportador de petróleo del mundo, han sacudido los mercados y la región. Y aun así, el ministerio de Energía saudí, horas después del más reciente, seguía promoviendo una importante conferencia internacional de energía que está prevista para comenzar en Riad el domingo.

Los combates en Yemen entre los hutíes y las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí se han intensificado, y la coalición encabezada por los saudíes brinda apoyo aéreo a las fuerzas gubernamentales, en un intento por revertir los recientes avances hutíes a lo largo del mar Rojo. La nueva posición de los rebeldes les dio una mejor vigilancia del transporte marítimo en un corredor que es una alternativa crucial al estrecho de Ormuz, donde Irán ha mantenido sus ataques contra embarcaciones.

Aunque los hutíes le han dicho a la AP y a otros que sólo atacan el transporte marítimo saudí como parte de un bloqueo, en represalia por uno que les fue impuesto, persisten las preocupaciones sobre ataques más amplios. Los hutíes atacaron previamente a otros buques después de que comenzó la guerra en Gaza, diciendo que lo hacían en solidaridad con los palestinos. Una campaña de bombardeos de Estados Unidos puso fin a eso.

Arabia Saudí se queda sin interceptores, dicen funcionarios

Arabia Saudí se está quedando sin interceptores de misiles y ha pedido a Francia, el Reino Unido, Pakistán y Egipto que desplieguen apoyo de defensa aérea en la región, dijeron funcionarios regionales a la AP el mes pasado, y uno de ellos señaló que Estados Unidos ha visto disminuir sus propias existencias durante la guerra contra Irán.

Varios funcionarios dijeron que la asistencia de Washington ha incluido intercambio de inteligencia, identificación de objetivos y planificación para la más reciente ofensiva contra los hutíes.

El sábado, Arabia Saudí indicó que su ministro de Relaciones Exteriores y su homólogo omaní hablaron por teléfono sobre la importancia de “apoyar soluciones diplomáticas para reducir las tensiones” en la región. Omán, que se encuentra al otro lado del estrecho de Ormuz, frente a Irán, en ciertas ocasiones ha desempeñado el papel de mediador en la región.

Mientras tanto, autoridades saudíes le advirtieron al público esta semana que “filmar, publicar o compartir información relacionada con la interceptación de misiles y drones y sus lugares de impacto lo expone a usted a responsabilidad legal”.

Crecen las interrupciones de vuelos

Esta semana, los hutíes advirtieron a las aerolíneas globales “por última vez” sobre las posibles consecuencias de operar en el espacio aéreo saudí, el cual dijeron que es un escenario para sus operaciones militares.

Al menos 291 vuelos en el aeropuerto de Riad habían sido cancelados durante las últimas 24 horas, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. Antes del ataque más reciente, Air India, FlyDubai, Lufthansa Group y Pakistan International Airlines han sido algunas de las aerolíneas que han suspendido vuelos hacia y desde Riad y otros aeropuertos saudíes durante períodos variables.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea ha ampliado su orientación sobre el espacio aéreo saudí, haciendo notar la capacidad de los hutíes de atacar objetivos más adentro del reino, incluido Riad, y un “mayor enfoque en la infraestructura de aviación”.

Los ataques con misiles y drones y los empeños de interceptación “crean un mayor riesgo de identificación errónea de aeronaves civiles”, advirtió.

Dos funcionarios regionales —los cuales hablaron a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios— dijeron que los ataques hutíes al aeropuerto de Riad el jueves dañaron tres aviones. En dicho ataque, la aerolínea nacional saudí indicó que una de sus aeronaves resultó dañada mientras estaba en tierra, sin pasajeros a bordo.

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Anna informó desde Jerusalén. Los periodistas de The Associated Press Victoria Eastwood en El Cairo, Collin Binkley en Washington y Sally Abou AlJoud en Beirut contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.