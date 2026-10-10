Gobierno de Reino Unido impide una marcha en Irlanda del Norte tras tensiones sectarias

El gobierno británico impidió la celebración de una polémica marcha en Irlanda del Norte tras un enfrentamiento de dos semanas entre grupos que apoyan que la región siga unida a Reino Unido y quienes respaldan la reunificación con la República de Irlanda.

El secretario de Estado para Irlanda del Norte, Chris Bryant, prohibió el viernes por la noche el desfile por Garvaghy Road, en Portadown, alegando que no era posible alcanzar un compromiso entre la Orden de Orange, partidaria de la unión, y los residentes de la zona tradicionalmente republicana por la que pretendía marchar.

“He decidido que no es de interés público que se celebre y, por lo tanto, he prohibido el desfile”, dijo Bryant.

El enfrentamiento surgió a raíz de las tradicionales marchas que organizan los grupos unionistas durante los meses de verano para celebrar sus raíces protestantes y sus vínculos históricos con Reino Unido. Desde hace tiempo, estos actos causan tensiones con la comunidad republicana, de mayoría católica, que sostiene que son deliberadamente provocadoras y que alimentan el conflicto.

Las tensiones volvieron a estallar este año después de que un fallo judicial pareciera allanar el camino para que la Orden de Orange marchara por Garvaghy Road por primera vez en casi 30 años. Garvaghy Road fue un lugar destacado en el conflicto entre las comunidades republicana y unionista en los años previos al Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que en gran medida puso fin al derramamiento de sangre en Irlanda del Norte.

Cuando los miembros de la Orden de Orange se reunieron para la marcha que tenían prevista el 27 de septiembre, manifestantes republicanos —entre los que estaba la primera ministra norirlandesa, Michelle O’Neill— les cortaron el paso.

Desde entonces, ambas partes han permanecido estancadas, lo que ha incrementado la preocupación de que la disputa pueda desencadenar un conflicto más amplio en Irlanda del Norte.

Bryant indicó que mantuvo conversaciones tanto con los residentes de Garvaghy Road como con la Orden de Orange, pero que no había logrado encontrar una solución.

“Escuché las preocupaciones de gente de todos los bandos y solo lamento que no hayamos podido alcanzar un compromiso sobre una vía a seguir y que muchos residentes de Portadown se hayan sentido ansiosos y preocupados”, manifestó. “Con esto en mente, pido que se suspendan todas las protestas, concentraciones y manifestaciones. No hay excusa para que continúe la escalada de las tensiones”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.