León XIV viaja a una Francia laica con un llamado a respetar la dignidad de toda vida humana

El papa llevará su llamado a respetar la dignidad de toda vida humana por bandera durante una visita de fin de semana a Francia, donde la Iglesia católica ha perdido influencia en cuestiones éticas debido al estricto enfoque del país respecto al laicismo.

León pasará cuatro intensos días en París, en el santuario católico de Lourdes y en la ciudad nororiental de Metz. Espera llamar la atención sobre sus llamados a la paz en un momento de guerra, y a una mayor reflexión mientras la inteligencia artificial cuestiona la esencia misma de lo que significa ser humano.

Se espera que las campanas de las iglesias de toda Francia repiquen a las 10 de la mañana del viernes, cuando el vuelo chárter del pontífice aterrice en el aeropuerto de Orly, en París, y que más de un millón de personas acudan a recibirlo. La bienvenida ha subrayado el sorprendente nivel de interés que suscita su visita, la primera de un papa en 18 años.

León tiene previsto reunirse con el presidente del país, Emmanuel Macron, en el aeropuerto a su llegada y de nuevo más tarde en el Palacio del Elíseo. En la jornada con más compromisos de su viaje, pronunciará un discurso en la sede de la UNESCO, celebrará las vísperas en la catedral de Notre-Dame, recién reabierta, y presidirá una multitudinaria vigilia con jóvenes en el estadio de París por la noche.

Visita culminante al final del mandato de Macron

Para Macron, que no podrá presentarse a la reelección para un tercer mandato en las elecciones del próximo mayo, recibir al papa estadounidense es, en cierto modo, un broche de oro, luego de que su antecesor, Francisco, se negara repetidamente a realizar una visita de Estado propiamente dicha a Francia durante sus 12 años de pontificado.

“Para un presidente de la república como Macron, que está al final de su mandato, puede ser importante aparecer junto al papa y aprovechar parte de su popularidad. No es nada nuevo”, afirmó Charles Mercier, director de estudios de historia y sociología del catolicismo en la universidad EPHE de París.

A siete meses de que finalice su mandato, los índices de popularidad de Macron rozan mínimos históricos, impulsados por el malestar por el aumento del costo de la vida y las críticas a la creciente deuda y déficit del país, así como al deterioro de los servicios públicos. La oficina de Macron indicó que la reunión del viernes con León brindará una oportunidad para abordar desafíos globales como el cambio climático y la inteligencia artificial, además de asuntos europeos e internacionales. También se espera que traten los cuidados al final de la vida y la protección de la infancia.

León abordará preguntas más profundas sobre la vida

León parece decidido a hacer hincapié en las raíces cristianas de Europa y a intentar impulsar el mensaje de la Iglesia sobre el valor y la dignidad de la vida humana en un país donde el derecho al aborto quedó consagrado en la Constitución en 2024 y donde los legisladores aprobaron recientemente de forma definitiva un proyecto de ley que permite a adultos con enfermedades incurables recibir medicación letal.

La jerarquía católica francesa se opuso con firmeza a esas medidas, en consonancia con la doctrina católica de que la vida humana debe protegerse y defenderse desde la concepción hasta la muerte natural. Pero la Iglesia francesa ha perdido gran parte de su influencia en plena la tendencia a la secularización en toda Europa occidental, así como por una crisis de credibilidad derivada del reconocimiento del legado de abusos sexuales por parte del clero.

El distintivo modelo de laicismo francés, conocido como laïcité y consagrado en su Constitución, garantiza la libertad de creer o no creer, así como la libertad de practicar una religión siempre que no perturbe el orden público. También exige que el Estado se mantenga neutral frente a todas las religiones.

Las normas fundamentales quedaron definidas en una histórica ley de 1905, destinada principalmente a distanciar al Estado de la entonces poderosa influencia de la Iglesia católica.

No se espera que León, cuyos antepasados paternos eran franceses, reprenda a los franceses por la legislación sobre el aborto y el final de la vida. Más bien, se prevé que los convoque a una reflexión de mayor calado sobre lo que significa ser humano hoy, señaló el director editorial del Vaticano, Andrea Tornielli.

“El papa no aterriza en la Ciudad de la Luz para condenar a nadie, ni para irrumpir en el debate político francés, que está tan polarizado como el de cualquier otro país europeo”, escribió Tornielli en Vatican News. “Viene como pastor para encontrarse con un pueblo, su historia y su cultura”.

Alta seguridad que recuerda a los Juegos Olímpicos

En la capital había un dispositivo de seguridad de nivel olímpico, que incluye policía montada, expertos en desactivación de explosivos, medidas contra drones y antiterroristas, informó la portavoz de la policía de París, Hélène Denéchère.

Solo en la ciudad, los planes contemplaban la presencia de 14.000 policías, gendarmes y personal militar, y 2.500 bomberos el viernes. El sábado, cuando León celebre una misa en la céntrica Plaza de la Concordia, las cifras serán apenas ligeramente inferiores.

“Estamos implementando un dispositivo similar al que estuvo en vigor durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, lo que significa un perímetro de protección alrededor del cual se añadirán otros perímetros de seguridad”, explicó Denéchère.

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El videoperiodista Jeffrey Schaeffer en París contribuyó a este despacho.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.