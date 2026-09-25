Nuevo felino en Bolivia, protestas de artistas y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Colombianos protestan contra los recortes en el financiamiento de las artes y la cultura y los investigadores identifican una nueva especie de felino moteado de pequeño tamaño en Bolivia.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 18 y el 24 de septiembre de 2026.

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Esta galería fue seleccionada por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

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