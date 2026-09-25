Xi concluye su visita a Washington con un vistazo a la Constitución y la Carta de Derechos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevará a su homólogo de China, Xi Jinping, a visitar los Archivos Nacionales el viernes, para exhibir ante el líder del país comunista más poderoso del mundo los textos sagrados de la democracia estadounidense, como broche final a una visita de Estado de tres días criticada por su exceso de pompa y su escaso contenido.

Se espera que Xi abandone Washington tras recorrer la cámara donde se guardan la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos. Ambos mandatarios han hecho alarde de su esfuerzo por preservar la armonía entre las dos mayores economías del mundo, aunque no ha habido avances importantes en asuntos como el comercio o la seguridad de la inteligencia artificial.

La visita coincide con el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, y Trump dijo el jueves que quería mostrar a Xi “algunos de los mayores tesoros de esa orgullosa historia”.

Los Archivos tienen una exposición especial que conmemora el sesquicentenario, titulada “La historia estadounidense”, que destaca los logros y avances del país, junto con imágenes que retratan sus momentos más oscuros.

Trump le mostró a Xi el jueves una copia de la Declaración de Independencia que tiene colgada en el Despacho Oval.

El mandatario republicano señaló que quería mostrarle objetos relacionados con los lazos entre las dos naciones. “Así como nuestros antepasados cruzaron el océano hace siglos para comerciar, para aprender y para construir un mundo mejor, nuestros dos países hacen realmente lo mismo, y estamos muy orgullosos de ello”, manifestó.

El día de Xi comenzará en la Casa Blanca, donde Trump y la primera dama, Melania Trump, recibirán al líder chino y a su esposa, Peng Liyuan, para tomar el té.

El jueves por la noche, los Trump agasajaron a sus invitados con una cena de Estado de etiqueta a la que asistieron los magnates de la industria tecnológica. Antes, Trump le hizo un tour personal a Xi por sus obras en la Casa Blanca, incluyendo una galería con retratos de presidentes y una nueva plataforma de aterrizaje para helicópteros de granito de 30 metros (100 pies) de largo, y le mostró su salón de baile, aún en construcción. Melania Trump y Peng Liyuan recorrieron el Museo Nacional de Arte Asiático del Smithsonian.

Los dos líderes se reunieron también a puerta cerrada durante 90 minutos el jueves, durante los cuales abordaron asuntos como la situación en Oriente Medio, Ucrania y la península de Corea, según el comunicado oficial del gobierno chino sobre el encuentro. La Casa Blanca no ha proporcionado aún información sobre las conversaciones privadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.