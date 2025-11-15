León devuelve 62 objetos a pueblos indígenas de Canadá dentro de reconciliación con pasado colonial

El Vaticano devolvió el sábado 62 objetos a los pueblos indígenas de Canadá como parte del reconocimiento de la Iglesia católica de su papel en la supresión de la cultura indígena en América.

El papa León XIV entregó los artefactos, que incluían un icónico kayak inuit, y la documentación correspondiente a una delegación de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos durante una audiencia. Según un comunicado conjunto del Vaticano y la Iglesia canadiense, las piezas fueron un regalo y una “señal concreta de diálogo, respeto y fraternidad”.

Los objetos formaban parte de la colección etnográfica del Museo del Vaticano, más conocida como Anima Mundi. La colección ha sido fuente de controversia para el Vaticano en medio de un debate más amplio sobre la restitución de los bienes culturales sustraídos a los pueblos indígenas durante los períodos coloniales.

La mayoría de los artículos de la colección del Vaticano fueron enviados a Roma por misioneros católicos para una exposición de 1925 en los jardines del Vaticano, que fue uno de los momentos más importantes del Año Santo de ese año.

El Vaticano insiste en que los artículos fueron “regalos” para Pío XI, que quería celebrar el alcance global de la Iglesia, sus misioneros y las vidas de los pueblos indígenas que evangelizaron.

Pero historiadores, grupos indígenas y expertos han cuestionado durante mucho tiempo si las piezas pudieron realmente haber sido ofrecidas libremente, dada la desigualdad de poder en las misiones católicas de la época. En aquel tiempo, las órdenes religiosas católicas ayudaban a imponer la política de asimilación forzada del gobierno canadiense para eliminar las tradiciones indígenas, una iniciativa que la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá ha calificado de “genocidio cultural”.

Parte de esa política incluía la confiscación de artículos utilizados en rituales espirituales y tradicionales indígenas, como la prohibición del potlatch en 1885, que prohibía la ceremonia integral de las Primeras Naciones. Esos artefactos terminaron en museos en Canadá, Estados Unidos y Europa, así como en colecciones privadas.

Negociaciones aceleradas para la devolución

Las negociaciones para devolver los artículos del Vaticano se aceleraron después de que el papa Francisco se reunió en 2022 con los líderes indígenas que viajaron al Vaticano para recibir su disculpa por el papel de la institución en la gestión de las nefastas escuelas residenciales de Canadá. Durante su visita, se les mostraron algunos objetos de la colección como el kayak inuit, cinturones de wampum, garrotes de guerra y máscaras, y la delegación solicitó su devolución.

Francisco indicó más tarde que estaba a favor de devolver esos artículos, así como otros de la colección del Vaticano. “En el caso de que se puedan devolver cosas, donde sea necesario hacer un gesto, mejor hacerlo”, afirmó entonces el pontífice argentino.

El Vaticano dijo el sábado que los artículos se devolvieron durante el Año Santo, exactamente 100 años después de la exposición de 1925 donde fueron exhibidos por primera vez en Roma.

"Se trata de un acto de comunión eclesial, con el que el Sucesor de Pedro confía a la Iglesia en Canadá estos artefactos, que atestiguan la historia de encuentro entre la fe y las culturas de los pueblos indígenas”, señaló el comunicado conjunto del Vaticano y la iglesia canadiense.

La jerarquía católica canadiense se comprometió a garantizar que las piezas sean “custodiados, valorizados y conservados de manera adecuada", según la nota. Las autoridades habían dicho previamente que los obispos canadienses recibirían los artefactos con el objetivo explícito de que los guardianes definitivos fuesen las propias comunidades indígenas.

Se espera que los artículos sean llevados primero al Museo Canadiense de Historia en Gatineau, Quebec. Allí, expertos y grupos indígenas intentarán identificar su procedencia, incluyendo la comunidad específica, y qué se debe hacer con ellos, de acuerdo con un comunicado previo de las autoridades.

Proceso de reconocimiento de abusos

Como parte de su reconocimiento más amplio del pasado colonial de la Iglesia católica, en 2023 el Vaticano repudió formalmente la “Doctrina del Descubrimiento”, las teorías respaldadas por las “bulas papales” del siglo XV que legitimaron la toma de tierras nativas durante la era colonial y que sirven de base a algunas leyes de propiedad actuales.

La declaración supuso un reconocimiento histórico de la complicidad del propio Vaticano en los abusos cometidos por las potencias europeas en la era colonial, aunque no abordó el pedido indígena para que la Santa Sede rescinda formalmente las bulas papales.

El Vaticano citó la iniciativa de 2023 en su declaración del sábado, diciendo que la devolución de los artefactos por parte de León XIV concluye el “viaje” iniciado por Francisco.

