Boleto premiado con 980 millones se vendió en Georgia, según lotería Mega Millions

Un jugador de Mega Millions en Georgia ganó el viernes un bote de 980 millones de dólares, desafiando unas probabilidades abismales de llevarse el gran premio.

La combinación ganadora fue: 1, 8, 11, 12 y 57, con el Mega Ball dorado 7.

El afortunado superó las astronómicas probabilidades de Mega Millions de 1 en 290,5 millones al acertar los seis números. El próximo sorteo se celebrará el martes.

El ganador puede elegir si recibe el premio en cuotas anuales o en efectivo, que sería un pago único de 452,2 millones antes de impuestos.

A principios de año, cuatro jugadores ganaron el bote de Mega Millions, pero el sorteo del viernes era el 40º desde la última victoria el 27 de junio, un récord para la lotería, según sus responsables.

En septiembre, dos jugadores de Powerball en Missouri y Texas lograron un bote de casi 1.800 millones de dólares, uno de los más grandes de la historia en Estados Unidos. El del viernes no está entre los diez más altos de la lotería en el país, pero era el octavo más grande de Mega Millions desde que comenzó el juego en 2002.

Otros premios

Además del bote, Mega Millions ofrece premios menores y las probabilidades de ganar cualquiera de estos son de uno en 23.

En el sorteo del 11 de noviembre hubo más de 800.000 ganadores de premios no mayores.

Los boletos cuestan cinco dólares y se venden en 45 estados, Washington, D.C., y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La mitad de los ingresos por cada boleto de Mega Millions se queda en la jurisdicción donde se vendió. Las agencias locales de lotería administran el juego en cada jurisdicción y la forma en que se gastan esos beneficios está dictada por ley.

Adicción al juego

A veces, el juego puede convertirse en una adicción.

El Consejo Nacional sobre Problemas de Juego define tener un problema con el juego como desarrollar "un comportamiento perjudicial para una persona o su familia, a menudo perturbando su vida diaria y su carrera".

A veces se denomina adicción al juego o trastorno del juego, un diagnóstico reconocido de salud mental. Según el grupo, cualquier persona que juegue puede estar en riesgo de sufrirlo.

La Línea Nacional de Ayuda para Problemas de Juego, 1-800-522-4700, conecta a cualquier persona que busque ayuda con los recursos disponibles en su zona.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.