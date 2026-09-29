Ataques ruso con misiles balísticos y drones a reacción mantienen en vilo a Kiev

Rusia disparó misiles balísticos y decenas de drones a reacción contra Kiev, informó la fuerza aérea de Ucrania el martes, mientras Moscú intenta que Ucrania ceda bajo la presión de bombardeos día y noche sobre su capital y otras ciudades.

La arremetida rusa ha utilizado nuevos drones a reacción que vuelan demasiado rápido y demasiado alto como para que las defensas antiaéreas ucranianas en tierra puedan derribarlos.

Ucrania se esfuerza por mantenerse al ritmo desarrollando de drones interceptores más rápidos, en un nuevo ejemplo de cómo la guerra ha impulsado la innovación militar, pero fabricar y desplegar nuevas armas lleva meses.

Los misiles balísticos de Rusia también han logrado atravesar las defensas, ya que Ucrania tiene una escasez desesperada de misiles interceptores de defensa antiaérea Patriot fabricados en Estados Unidos, que son la única forma fiable de detener los ataques balísticos de Moscú.

Las reservas de Patriot son bajas, en gran medida por la guerra con Irán, y Ucrania ha recibido sólo pequeñas cantidades este año pese a las súplicas del presidente, Volodymyr Zelenskyy. Ucrania indicó que sus defensas antiaéreas derribaron dos misiles balísticos durante la noche, lo que sugirió que Kiev había recibido recientemente algunos Patriot adicionales.

Las necesidades de defensa antiaérea aumentan con la llegada de los crudos meses de invierno, que en los años transcurridos desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022 han traído una escalada de ataques contra la red eléctrica de Ucrania. Esa estrategia priva a los civiles ucranianos de calefacción y agua corriente, entre otras cosas.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas alcanzaron centros de procesamiento de datos en Kiev que, según Moscú, son utilizados por el ejército ucraniano, que despliega cada vez más inteligencia artificial en el campo de batalla.

Otros objetivos rusos incluyeron instalaciones en la capital ucraniana y en la región de Kiev donde se almacenaban drones y misiles de crucero, así como una subestación eléctrica, una instalación de fabricación de drones y estructuras de infraestructura portuaria en la región sureña de Odesa, señaló el ministerio.

Las autoridades ucranianas informaron que la andanada alcanzó edificios de apartamentos, casas y el transporte público en Kiev, e hirió a una persona.

En Odesa, el ataque hirió a ocho personas durante la noche y dañó edificios residenciales, infraestructura civil, una escuela, un refugio de animales y la infraestructura portuaria, manifestaron funcionarios locales.

Ucrania no se ha quedado de brazos cruzados ante el ataque relámpago ruso. Sus drones de largo alcance han atacado plantas rusas de fabricación de misiles y drones, así como sitios de lanzamiento. También ha golpeado refinerías de petróleo rusas, lo que ha provocado escasez de combustible.

Los dos ejércitos están en gran medida estancados a lo largo de la extensa línea del frente en el este y el sur de Ucrania.

Zelenskyy afirma que Moscú pretende aumentar el reclutamiento para otro empuje en el campo de batalla.

Dijo el lunes por la noche que otros 10.000 soldados norcoreanos se dirigen a Rusia, sumándose a los 8.000 que, según él, ya están allí.

Rusia y Corea del Norte no han ocultado su cooperación militar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.