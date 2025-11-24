Expulsan a Greta Thunberg de Venecia luego de que activistas tiñeran el Gran Canal en protesta climática

A la activista climática Greta Thunberg se le prohibió la entrada a Venecia, Italia, durante 48 horas y se le impuso una multa de 173 dólares después de que ella y otros activistas del grupo Extinction Rebellion (abreviado como XR) tiñeran de verde el Gran Canal en una protesta el fin de semana.

Otros 35 activistas recibieron la misma pena. Los activistas dijeron que utilizaron un tinte inocuo para el medio ambiente para llamar la atención sobre los “efectos masivos del colapso climático”.

La protesta coincidió con la clausura de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, COP30, en Brasil.

El grupo también desplegó una pancarta en la que se leía “Detengan el Ecocidio” desde el puente de Rialto, y organizó un flash-mob en el que los manifestantes, vestidos de rojo y con velos en la cara, caminaron lentamente entre la multitud de turistas.

open image in gallery La gente disfruta de un paseo en góndola por el Gran Canal de Venecia, donde el agua de la vía acuática se tiñó de verde ( Reuters )

Luca Zaia, gobernador de la región del Véneto, criticó la acción por considerarla “una falta de respeto hacia [la] ciudad, su historia y su fragilidad”.

Y afirmó: “Es un gesto que puede tener consecuencias para el medio ambiente”.

Algunos turistas, sin embargo, calificaron la protesta de legítima y afirmaron que ponía de manifiesto el fracaso de los líderes mundiales a la hora de abordar eficazmente el cambio climático.

Un portavoz de Extinction Rebellion dijo que se habían producido manifestaciones similares en diez ciudades italianas, incluyendo el teñido de fuentes en Génova y Padua y de ríos en Turín, Bolonia y Tarento.

El grupo criticó al Gobierno italiano, presidido por la primera ministra Giorgia Meloni, por oponerse a la adopción de medidas ambiciosas sobre el clima en la COP30.

open image in gallery Greta Thunberg ha sido multada por las autoridades italianas ( Reuters )

Las conversaciones de la ONU sobre el clima parecían estar llegando a su fin tras prolongarse durante horas extraordinarias, con un resultado que probablemente decepcionará a los países y a los defensores de una acción más enérgica para apartar al mundo del carbón, el petróleo y el gas que calientan el planeta.

Varios observadores dijeron a Associated Press que el marco general de un acuerdo estaba formado, pero que aún quedaban algunos puntos conflictivos.

“Por lo que sabemos, el acuerdo es informal”, declaró el antiguo negociador filipino Jasper Inventor, ahora en Greenpeace Internacional. Agregó: “Es un resultado débil”.

El sábado por la mañana, el presidente de COP30, André Corrêa do Lago, dijo al banco de información Amazonia Vox que sí había un acuerdo, pero que llevaría un tiempo explicarlo porque contenía muchos elementos.

Pero la propuesta de una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles —que reclamaban más de 80 países, al igual que el presidente de Brasil— no se incluirá.

En su lugar, el plan de transición a los combustibles fósiles figurará en una propuesta separada que el equipo de do Lago presentará más adelante, y que no tendrá el mismo peso que un acuerdo aceptado por las naciones en la conferencia de la ONU.

Traducción de Sara Pignatiello