La UE recibe a líder palestino en una conferencia sobre seguridad y paz en Gaza y Cisjordania

Más de 60 naciones enviaron representantes a Bruselas para conversar con el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, sobre la estabilidad, la seguridad y la paz a largo plazo en Israel, Cisjordania y Gaza, mientras la atención mundial en Oriente Medio sigue centrada en gran medida en las crisis abierta en Irán y Líbano.

Los ataques continuos en Cisjordania y la devastación persistente en Gaza oscurecen la perspectiva de una solución de dos Estados, manifestó el ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, antes de la reunión del lunes. Prévot copreside el encuentro con la principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas.

“Observamos sin ingenuidad que la solución de dos Estados se vuelve más difícil cada día”, afirmó Prévot. “Pero Bélgica y muchos socios europeos y árabes siguen creyendo que este sigue siendo el único camino realista hacia una paz duradera, para los israelíes, para los palestinos y para la estabilidad de toda la región”.

La Unión Europea, integrada por 27 países, es el mayor donante individual de la Autoridad Palestina, cuyo presidente de 90 años, Mahmoud Abbas, gobierna desde Ramala desde hace dos décadas. Y aunque la UE ha evitado sumarse directamente a la Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y prefiere el multilateralismo de las Naciones Unidas y las normas jurídicas globales, el bloque está decidido a no quedar relegado en la diplomacia en una región volátil al otro lado del Mediterráneo.

La indignación en Europa por la catástrofe humanitaria en Gaza llevó a muchos líderes de la UE a condenar la forma en que Israel ha conducido la guerra y a presionar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Con la reciente salida del cargo del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que llevaba mucho tiempo en el poder y es un aliado cercano de Netanyahu, ahora podría haber suficiente respaldo político dentro del bloque para medidas más contundentes, como sanciones selectivas contra colonos israelíes o incluso la suspensión de algunos vínculos con Israel.

Palestinos en Cisjordania dicen que Israel ha aprovechado la cobertura de la guerra con Irán para reforzar su control sobre el territorio, mientras aumentan los ataques de colonos y el ejército impone restricciones adicionales de tiempo de guerra a la circulación, alegando motivos de seguridad.

Gaza requiere “un Estado, un gobierno, una ley y un objetivo”, dijo Mustafa el lunes en Bruselas.

“Nuestro objetivo común de lograr una estructura de seguridad única bajo la autoridad legítima debe guiar la coordinación efectiva entre la Fuerza Internacional de Estabilización, la Autoridad Palestina, las instituciones de seguridad y otros actores internacionales. La seguridad no debe fragmentarse”, señaló.

También pidió “la recopilación gradual y responsable de armas de todos los grupos armados y también la retirada total de Israel de Gaza”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.