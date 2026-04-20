Suben el petróleo y las acciones mientras el pulso US-Irán mantiene en vilo Ormuz

Los precios del petróleo subieron más de un 5% y las acciones asiáticas también avanzaron el lunes, mientras un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos impedía que los petroleros utilizaran el estrecho de Ormuz.

La vía marítima del golfo Pérsico volvió a cerrarse después de que Irán revirtiera una decisión de reabrir el estrecho y el presidente Donald Trump afirmara que el bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes seguía en vigor.

El crudo de referencia en Estados Unidos ganó un 6% y se ubicó en 87,51 dólares por barril, mientras que el crudo Brent, el referente internacional, subía un 5,4% hasta 95,26 dólares por barril.

Pese a las dudas renovadas sobre cuándo volverán los barcos a transportar las enormes cantidades de petróleo que el mundo obtiene de Oriente Medio, los precios de las acciones cotizaban mayormente al alza en Asia. Sin embargo, cedieron ganancias más abultadas registradas anteriormente en la sesión.

En Tokio, el Nikkei 225 subió un 0,6% hasta 58.824,89, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó un 0,4% hasta 6.219,09.

El Hang Seng de Hong Kong sumó un 0,7% hasta 26.336,25 y el índice compuesto de Shanghái avanzó un 0,7% hasta 4.080,52.

El S&P/ASX 200 de Australia subió levemente un 0,1% hasta 8.953,30.

En Taiwán, el Taiex saltó un 0,4%. El Sensex de India subió un 0,5% y el SET en Bangkok perdió un 0,2%.

“El problema para los mercados no es la ausencia de esperanza; es la sobrevaloración de esta”, señaló en un comentario Stephen Innes, de SPI Asset Management. “El último repunte de las acciones ha empezado a sentirse menos como convicción y más como un impulso que se alimenta a sí mismo”, añadió.

Los precios del petróleo habían retrocedido el viernes hasta niveles de los primeros días de la guerra con Irán, y las acciones en Estados Unidos se dispararon a un nuevo récord después de que Irán dijera que el estrecho volvía a estar abierto para los petroleros comerciales que transportan crudo desde el golfo Pérsico a clientes de todo el mundo.

Un flujo más libre de petróleo podría aliviar la presión sobre los precios de la gasolina y de todo tipo de otros productos que se trasladan en vehículos. Incluso podría, en última instancia, ayudar a que la gente pague menos en intereses de tarjetas de crédito y en cuotas hipotecarias.

El S&P 500 saltó un 1,2% hasta un máximo histórico de 7.126,06, y cerró una tercera semana consecutiva de fuertes ganancias, su racha más larga desde Halloween.

El promedio industrial Dow Jones se disparó un 1,8% hasta 49.447,43. El compuesto Nasdaq trepó un 1,5% hasta 24.468,48.

El mercado bursátil de Estados Unidos ha subido más de un 12% desde que tocó fondo a finales de marzo, ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán puedan evitar un escenario de peor caso para la economía mundial pese a su guerra.

El precio de un barril de crudo de referencia en Estados Unidos se había desplomado un 9,4% después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicara en X que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho “se declara completamente abierto”, mientras un alto el fuego parece mantenerse en Líbano.

El Brent cayó un 9,1%.

Tras el anuncio de Araghchi, Trump escribió en su red social que el bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes seguía “en plena vigencia” a la espera de un acuerdo sobre la guerra, aunque también sugirió que “debería resolverse muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”.

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que Estados Unidos había detenido un buque de carga con bandera iraní que intentó eludir un bloqueo naval. El mando militar conjunto de Irán indicó que Teherán respondería pronto y calificó la incautación por parte de Estados Unidos como un acto de piratería.

Está previsto que el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán expire el miércoles, mientras el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz plantea interrogantes sobre nuevas conversaciones para poner fin a la guerra.

Desde que comenzó la guerra, el ánimo del mercado ha oscilado entre el optimismo y el pesimismo sobre cuándo terminarán los combates y qué costos soportará la economía mundial. Un sólido inicio de la temporada de presentación de resultados de grandes empresas de Estados Unidos ha contribuido a sostener las acciones.

En otras operaciones a primera hora del lunes, el dólar de Estados Unidos subió a 158,88 yenes japoneses desde 158,79 yenes. El euro avanzó a 1,1760 dólares desde 1,1742 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.