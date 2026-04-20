Más de 3.300 personas han muerto en Irán durante la guerra

Irán dio el lunes un nuevo balance de muertos por la guerra con Israel y Estados Unidos, cuando su jefe de medicina forense dijo que al menos 3.375 personas habían muerto en el conflicto.

Abbas Masjedi, jefe de la Organización de Medicina Legal de Irán, reportó la cifra.

Apenas cuatro de los fallecidos siguen sin estar identificados, dijo Masjedi en declaraciones citadas el lunes por la agencia de noticias Mizan del poder judicial y otros medios.

Masjedi no desglosó las bajas entre civiles y fuerzas de seguridad, y se limitó a señalar que 2.875 eran hombres y 496 eran mujeres.

Masjedi señaló que 383 de los muertos tenían 18 años o menos.

Las cifras de Masjedi plantearon dudas sobre si incluían o no a miembros de las fuerzas de seguridad, en particular dado el nivel de intensos bombardeos dirigidos contra bases militares y arsenales en el país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.