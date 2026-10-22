La tormenta Josephine lleva vientos fuertes y posibles inundaciones a la costa este de EEUU

La tormenta subtropical Josephine avanzó hacia el norte desde la costa noreste de Estados Unidos a primera hora del jueves, y provocó algunas inundaciones costeras y posibles vientos con fuerza de vendaval en la costa este.

La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (65 millas por hora) y se encontraba centrada a unos 425 kilómetros (265 millas) al sur de Nantucket, Massachusetts, y a unos 940 kilómetros (585 millas) al suroeste de Halifax, Nueva Escocia.

Se esperaba que Josephine continuara alejándose de Estados Unidos y se mantuviera al sur de Nueva Escocia y Terranova, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de temporal de viento para partes del noreste y del Atlántico medio, lo que significa que eran posibles vientos por encima de 63 km/h (39 mph) hasta media mañana del viernes. También se advirtió a las embarcaciones pequeñas sobre condiciones peligrosas hacia el sur, hasta los Outer Banks de Carolina del Norte.

También se esperaba que las inundaciones costeras de leves a moderadas continuaran durante la semana en la costa del Atlántico medio.

En el Pacífico, la tormenta tropical Vance se encontraba bien alejada de la costa suroeste de México y podría intensificarse hasta convertirse en un huracán de categoría tres o más.

A última hora del miércoles registraba vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y se pronosticaba que se convertiría en huracán el jueves, para alcanzar categoría 3 el sábado, informó el centro de Estados Unidos.

Vance se ubicaba unos 815 kilómetros (505 millas) al sur de Acapulco, México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.