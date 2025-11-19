Bombardeo ruso mata a 10 en Ucrania mientras Zelenskyy viaja a Turquía

Un gran ataque con drones y misiles rusos mató a 10 personas e hirió a decenas más durante la noche en Ucrania, dijeron las autoridades el miércoles, mientras el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, se dirigía a Turquía para conversaciones sobre la búsqueda de un acuerdo que pudiese poner fin a la invasión rusa del país.

El operativo nocturno alcanzó dos bloques de apartamentos de nueve pisos en Ternopil, una ciudad en el oeste del país, explicó el ministro del Interior, Ihor Klymenko. Los equipos de emergencias revisaban los escombros a la luz del día para dar con posibles sobrevivientes, agregó. Al menos 37 personas resultaron heridas, incluyendo 12 niños.

Rusia disparó 476 drones de ataque y señuelo, así como 48 misiles de varios tipos, contra objetivos ucranianos durante la noche, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania.

"Cada ataque descarado contra la vida cotidiana indica que la presión sobre Rusia (para detener la guerra) es insuficiente", escribió Zelenskyy en la aplicación de mensajería Telegram.

El líder ucraniano indicó que se reuniría con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, más tarde el miércoles como parte de sus esfuerzos para aislar diplomáticamente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, y aumentar la presión internacional en su contra.

“En primer lugar, discutiremos las máximas capacidades para garantizar que Ucrania logre una paz justa”, dijo Zelenskyy acerca de sus conversaciones con Erdogan, agregando mantienen una “buena relación”.

“Vemos algunas posiciones y señales de Estados Unidos, bueno, veremos mañana”, añadió sin ofrecer más detalles.

Se espera que el viernes entren en vigor nuevas y duras sanciones estadounidenses a la industria petrolera rusa, diseñadas para llevar a Putin a la mesa de negociaciones.

Un alto funcionario turco dijo en un primer momento que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se uniría a Zelenskyy en Turquía, pero más tarde en el día se retractó y señaló que Witkoff no viajaría.

La ciudad ucraniana de Ternopil, a unos 200 kilómetros (120 millas) de la frontera con Polonia, está en una zona del relativamente tranquilo oeste de Ucrania a donde se mudaron muchos residentes en el sur y el este que huían de los peligros del frente.

Casi 50 personas resultaron heridas en ataques rusos en otras tres regiones ucranianas.

Rumanía movilizó dos aviones Eurofighter Typhoon y dos F-16 fueron luego de la entrada de un dron en su espacio aéreo durante los ataques rusos, explicó el Ministerio de Defensa Nacional del país, que forma parte de la OTAN.

Por su parte, el ejército de Polonia señaló que desplegó aviones polacos y aliados durante la noche como medida preventiva. Los aeropuertos de Rzeszów y Lublin, en territorio polaco, cerraron temporalmente para dar prioridad a la aviación militar, reportó la Agencia de Servicios de Navegación Aérea de Polonia.

En el noreste de Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, drones rusos hirieron a 46 personas, entre las que había dos menores, escribió el jefe de la administración militar regional, Oleh Syniehubov, en Telegram. Los aviones no tripulados impactaron en varios distritos de la ciudad, en al menos 16 edificios residenciales, una central de ambulancias, una escuela y otra infraestructura civil, añadió.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso dijo el miércoles que Ucrania disparó cuatro misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos contra la ciudad de Voronezh el martes. Los cuatro proyectiles fueron interceptados, agregó el ministerio, pero los escombros dañaron un orfanato y un centro de mayores, aunque no se registraron víctimas.

El Estado Mayor Conjunto de Ucrania había reportado el martes el lanzamiento de misiles ATACMS contra Rusia sin ofrecer detalles.

