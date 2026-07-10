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Aficionados del Mundial y recuperación tras sismo en Venezuela en fotos de Latinoamérica y el Caribe

Aficionados de México y Brasil vieron a sus equipos perder ante Inglaterra y Noruega en las eliminatorias del Mundial de fútbol, mientras que los argentinos celebraron su victoria por 3-2 sobre Egipto.

Venezolanos desplazados por dos terremotos ocurridos hace dos semanas recuperaron más cuerpos de entre los escombros.

Los cubanos se abrieron paso en la oscuridad durante un apagón en toda la isla.

Esta galería fue curada por la editora de fotografía Leslie Mazoch, radicada en Ciudad de México.

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AP News: https://apnews.com/photography

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