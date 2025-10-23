La UE elabora plan para poder defenderse de ataques externos para 2030

Los líderes de la Unión Europea respaldaron el jueves un plan para asegurar que Europa pueda defenderse de un ataque externo para finales de la década, mientras crece la preocupación de que Rusia ya está sondeando las defensas del bloque de 27 naciones.

"El conflicto bélico de agresión de Rusia contra Ucrania y sus repercusiones para la seguridad europea y global en un entorno cambiante constituyen un desafío existencial", afirmaron los líderes en un comunicado durante una cumbre en Bruselas.

Hicieron un llamado a los gobiernos nacionales "para avanzar en proyectos concretos que se lancen en la primera mitad de 2026" en línea con el nuevo plan, denominado Preparación 2030, que fue elaborado por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

Una prioridad principal será establecer defensas contra drones para detectar, rastrear e inutilizar drones no autorizados, tras una serie de preocupantes violaciones del espacio aéreo en toda Europa durante el último mes, algunas cerca de las fronteras de Europa con Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

Esta Iniciativa Europea de Defensa contra Drones sería una parte clave de un esquema más amplio denominado Vigilancia del Flanco Oriental para fortalecer las defensas a lo largo de la frontera oriental de Europa en tierra, en los mares Báltico y Negro y en el aire, así como contra ataques híbridos.

Los líderes señalaron que "para responder a las necesidades y amenazas más inmediatas", los primeros proyectos deberían centrarse en desarrollar capacidades de defensa antiaérea y contra drones, y hacer pleno uso de los fondos de la UE para ello.

La comisión estima que el gasto en defensa de la UE este año totalizará alrededor de 392.000 millones de euros (457.000 millones de dólares), casi el doble de la cantidad de hace cuatro años, antes de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

Se cree que probablemente se gastarán unos 3,4 billones de euros (4 billones de dólares) en defensa durante la próxima década. Para ayudar, se propone aumentar el presupuesto a largo plazo de la UE para defensa y espacio a 131.000 millones de euros (153.000 millones de dólares).

El objetivo general del plan Preparación 2030 es alentar a los países miembros a decidir quiénes entre ellos deberían liderar qué proyectos, y luego lanzarlos dentro de los primeros seis meses del próximo año.

Al menos el 40% de las compras militares tendrían que hacerse de manera conjunta, lo que las haría más baratas y alentaría a los países a usar armas y estándares interoperables, para finales de 2027.

Los proyectos, contratos y financiamiento en "capacidades críticas" –como drones o satélites, por ejemplo– tendrían que resolverse para finales de 2028, con todo el proceso finalizado dos años después.

Otra parte clave del plan es proporcionar garantías de seguridad para Ucrania. Los líderes subrayaron "la importancia de la cooperación estrecha con Ucrania y de su integración y contribución a la industria de defensa europea".

