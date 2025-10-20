La realeza y el gobierno del Reino Unido enfrentan presión para retirar títulos al príncipe Andrés

Ya no se podrá presentar como duque, pero eso no es suficiente para muchos de los críticos del príncipe Andrés.

El Palacio de Buckingham y el gobierno británico estaban bajo presión el lunes para despojar formalmente al príncipe Andrés de su título principesco y su lujosa residencia tras nuevas revelaciones sobre su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Después de conversaciones con su hermano mayor, el rey Carlos III, Andrés acordó el viernes dejar de usar títulos como el de Duque de York. Fue el último esfuerzo para aislar a la monarquía de años de titulares escandalosos sobre los sospechosos negocios de Andrés, su comportamiento inapropiado y sus amistades controvertidas.

Sin embargo, técnicamente aún conserva el título de duque, otorgado por su difunta madre, la reina Isabel II. Y como hijo de un monarca, sigue siendo un príncipe.

La declaración de Andrés renunciando a algunos de sus títulos reales se produjo después de que surgieran correos electrónicos que mostraban que había mantenido contacto con Epstein más tiempo del que había admitido previamente, y días antes de la publicación de un libro de memorias póstumo de Virginia Roberts Giuffre, acusadora de Epstein, quien alegó que tuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años.

El hermano de Giuffre, Sky Roberts, instó al rey a ir más allá y "quitarle también el título de príncipe".

"No debería poder llamarse así", dijo Roberts al periódico The Times de Londres.

Demanda civil

Andrés, de 65 años, ha negado durante mucho tiempo las afirmaciones de Giuffre, pero se retiró de sus deberes reales después de una desastrosa entrevista con la BBC en noviembre de 2019 en la que intentó refutar sus acusaciones.

Muchos espectadores vieron a un príncipe privilegiado que no mostró empatía por las víctimas de Epstein y ofreció explicaciones inverosímiles sobre su amistad con el difunto delincuente sexual.

Andrés pagó millones en un acuerdo extrajudicial en 2022 después de que Giuffre presentara una demanda civil contra él en Nueva York.

Aunque no admitió haber actuado mal, reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.

‘Enojados y consternados’

Algunos políticos de la oposición dijeron que Andrés debería ser despojado formalmente de su ducado mediante un acto del Parlamento.

El legislador del Partido Nacional Escocés, Stephen Flynn, dijo que el gobierno debería usar la legislación para eliminar los títulos tanto de Andrés como de Peter Mandelson, miembro de la Cámara de los Lores que fue despedido como embajador británico en Washington en septiembre debido a su amistad pasada con Epstein.

“La familia de Virginia Giuffre, cuya vida fue destruida, está enojada y consternada”, dijo Flynn. “El público en estas islas está enojado y consternado y ambos merecen saber que algunos (miembros del Parlamento) comparten su indignación”.

El gobierno dijo que apoyaba la decisión del palacio sobre los títulos de Andrés, pero que no debería actuar unilateralmente. Bajo la monarquía constitucional del Reino Unido, la corona no interfiere en la política y los políticos se mantienen al margen de los asuntos relacionados con la familia real.

“Nuestra empatía debe estar con las víctimas de Jeffrey Epstein, aquellos que sufrieron y continúan sufriendo debido al abuso que experimentaron a manos de él, pero estos son asuntos para la familia real”, dijo la secretaria de Educación, Bridget Phillipson, a la BBC.

Algunos también quieren que Andrés sea desalojado de Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones cerca del Castillo de Windsor donde vive junto a su exesposa Sarah Ferguson, quien ya no será conocida como la Duquesa de York.

Se han planteado preguntas sobre cómo Andrés paga la casa, que alquila a largo plazo del Crown Estate, una cartera de propiedades que es nominalmente propiedad, pero no controlada, por el monarca.

La realeza se prepara para más revelaciones

El palacio se está preparando para más revelaciones embarazosas, justo cuando el rey se alista para una visita de estado al Vaticano esta semana, donde debe rezar junto al papa Leo XIV.

El libro de Giuffre, "Nobody’s Girl", se publica el martes y detalla tres supuestos encuentros sexuales con Andrés. Ella se suicidó en abril a la edad de 41 años.

En un extracto publicado por adelantado, Giuffre dice que el príncipe actuó como si creyera que "tener relaciones sexuales conmigo era su derecho de nacimiento".

Giuffre también afirma en el libro que el equipo de Andrés intentó "contratar trolls de internet para acosarme". Dijo que Andrés insistió en que el acuerdo de la demanda incluyera una orden de silencio de un año para evitar que las acusaciones empañaran el Jubileo de Platino de la difunta reina en 2022.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Londres dice que está "investigando activamente" los informes de los medios de que Andrés en 2011 buscó información para difamar a Giuffre pidiendo a uno de sus guardaespaldas que averiguara si ella tenía antecedentes penales.