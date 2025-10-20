Policía investiga si el príncipe Andrés pidió a un oficial buscar información sobre Giuffre

La policía de Londres investiga si el príncipe Andrés pidió a un oficial asignado como su guardaespaldas que buscara información comprometedora sobre Virginia Giuffre, quien lo acusó de agresión sexual.

La Policía Metropolitana afirmó que estaba "investigando activamente" los informes de los medios que indicaban que en 2011 Andrés buscó información para desacreditar a Giuffre pidiendo a un oficial que averiguara si ella tenía antecedentes penales.

El informe del Mail on Sunday siguió al anuncio del viernes por parte del Palacio de Buckingham de que Andrés acordó renunciar al uso del título de Duque de York y otros títulos reales restantes después de que surgieran correos electrónicos que mostraban que había mantenido contacto con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein por más tiempo del que había admitido previamente.

La familia de Giuffre acogió con satisfacción la caída del duque, pero dijo que el rey Carlos III debería ir más allá y despojar a Andrés de su título de príncipe. Giuffre se suicidó en abril a la edad de 41 años.

Los correos electrónicos fueron la gota que colmó el vaso para la Casa de Windsor después de años de escandalosos titulares sobre las amistades de Andrés y sus negocios sospechosos.

Las medidas para aislar a la monarquía de los escándalos de Andrés han estado en marcha desde noviembre de 2019, cuando renunció a todas sus funciones públicas y roles benéficos después de una desastrosa entrevista en la que intentó contrarrestar los informes de los medios sobre su amistad con Epstein y negar las acusaciones de que tuvo relaciones sexuales con Giuffre, de 17 años, quien fue traficada por Epstein en 2001.

Andrés fue ampliamente criticado por no mostrar empatía hacia las víctimas de Epstein y por ofrecer explicaciones inverosímiles sobre su amistad con el desacreditado financiero.

La entrevista con la BBC, en la que dijo que cortó el contacto con Epstein en 2010, volvió para atormentarlo y sembró las semillas para su degradación cuando la semana pasada surgieron correos electrónicos que mostraban que envió un correo a Epstein el 28 de febrero de 2011. Andrés le dijo a Epstein en la nota que estaban "en esto juntos" y que "tendrían que superarlo".

El Mail informó que en 2011, cuando el periódico estaba a punto de publicar una ahora infame foto del príncipe con su brazo alrededor de la cintura parcialmente descubierta de Giuffre, Andrés proporcionó a su guardaespaldas la fecha de nacimiento de Giuffre y su número de seguro social confidencial para averiguar si tenía un pasado turbio.

No está claro si el oficial cumplió con la solicitud. La familia de Giuffre dijo que ella no tenía antecedentes penales.

Con ese informe y las memorias póstumas de Giuffre que se publicarán el martes, el escándalo no se desvanecerá pronto.

El secretario de Energía británico, Ed Miliband, quien fungió como representante del gobierno en los programas de noticias del domingo por la mañana, dijo que no se debería involucrar a un oficial de policía en una campaña de difamación.

"Estas son acusaciones profundamente preocupantes", dijo Miliband a la BBC. "Creo que la gente quiere examinar esas acusaciones y cuál es la sustancia detrás de ellas. Pero si eso es correcto, esa no es absolutamente la forma en que se deben usar los oficiales de protección".

En 2022 Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre después de que ella presentara una demanda civil contra él en Nueva York. Aunque no admitió haber actuado mal, Andrés sí reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.

En su declaración del viernes, Andrés dijo que continúa "negando vigorosamente" las acusaciones.