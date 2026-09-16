La jefa de la UE dice que quiere que Canadá sea el primer miembro asociado del bloque

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles al primer ministro canadiense, Mark Carney, que quiere abrir la puerta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea.

La propuesta llega después de que los aranceles de Trump y sus repetidas declaraciones sobre convertir a Canadá en el 51º estado de Estados Unidos llevaran a Ottawa a buscar vínculos económicos y de seguridad más estrechos con Europa. Carney ha pedido una “alianza única” con la UE mientras Canadá busca reducir su fuerte dependencia del comercio con Estados Unidos.

“Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, le dijo Von der Leyen a Carney durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea. Carney recibió una ovación de pie de los legisladores europeos. Está previsto que se dirija al Parlamento Europeo el jueves.

Von der Leyen dijo que Canadá y la UE se basarían en su acuerdo de libre comercio existente, conocido como CETA, con una “Alianza para el Futuro” más amplia destinada a crear “un espacio común de prosperidad y seguridad económica”.

Presentó esa relación más estrecha como basada no sólo en el comercio, sino también en valores democráticos compartidos.

“Sobre todo, querido Mark, Europa y Canadá creen en la democracia”, dijo Von der Leyen. “Creemos que el poder no pertenece al más fuerte, al más rico o al más ruidoso, sino a todos nosotros. Que las democracias tienen la libertad de elegir con quién trabajar”.

Von der Leyen dijo que la asociación ampliada abarcaría la manufactura avanzada, la tecnología, la producción de defensa, el Ártico, la energía, los minerales críticos, las baterías, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la ciberseguridad y la seguridad económica.

“Esta es una asociación no contra otros, sino por nuestra fuerza común”, dijo. “En resumen, queremos llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.